Reino Unido llega por primera vez a los 40 grados; sigue en alerta roja

El Reino Unido superó este martes, 19 de julio de 2022, por primera vez los 40 grados centígrados, en lo que es hasta ahora la jornada más calurosa jamás registrada, según datos provisionales de la Oficina de Meteorología británica (MET, en inglés).

De acuerdo con la fuente, el termómetro marcó los 40,2 grados en el aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, después de que la localidad de Charlwood, en el oeste de la capital, registró la mañana del martes otra alta temperatura, de 39,1 grados.

Hasta el lunes 18 de julio de 2022, el último récord que había registrado el Reino Unido fue en Cambridge en 2019, cuando el termómetro marcó 38,7 grados.

Los expertos adelantan que las temperaturas pueden llegar este martes a los 42 grados.

For the first time temperatures of 40°C have been forecast in the UK and UK MetOffice has issued the first ever Red warning for exceptional #heatwave. In Portugal and Spain, temperatures have reached highs around 46 degrees Celsius. Details here👇https://t.co/S4R5we1xsD... pic.twitter.com/HK4EwESAc9