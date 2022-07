Aeropuerto de Londres suspende vuelos por el calor extremo

El aeropuerto británico de Luton, al norte de Londres, se vio obligado el lunes 18 de julio de 2022 a suspender vuelos, tanto de salida como de llegada, debido a los desperfectos causados sobre una parte de la pista por las altas temperaturas.

Después de unas horas de interrupción y trabajos en la pista, que comenzaron en torno a las 15:00, los vuelos se retomaron sobre las 18:05, según informó el aeródromo.

"Tras las altas temperaturas de hoy (lunes), se identificó un defecto en la superficie de la pista", dijo el aeropuerto en un comunicado, antes de actualizar con la reapertura del servicio una vez subsanado el problema.

Tanto Easyjet como Ryanair, las aerolíneas de bajo coste que son las principales usuarias de Luton, se vieron obligadas a desviar algunos de sus vuelos a otros aeropuertos ingleses.

Easyjet concretó que sus enlaces con Belfast, Milán y Palma de Mallorca "desafortunadamente no tienen la capacidad de operar ahora", indicaron.

Ryanair puntualizó que no había tenido que cancelar vuelos, pero sí desviarlos al aeródromo de Stansted.

Además, el Ministerio de Defensa informó de que ha tenido que usar aeródromos alternativos para sus aviones después de que el asfalto de la pista de aterrizaje en la base de Brize Norton, cerca de Londres, se hubiese derretido.

La agencia meteorológica británica emitió el lunes su primera alerta roja a causa del calor, que llevó a que se batiese el récord histórico de temperatura máxima en Gales, con 37,1 grados.

Luton Airport was forced to suspend flights after very hot weather damaged the runway on Monday.



The RAF also had to halt flights in and out of its largest air base in the UK, Brize Norton, because the "runway melted".



Read more: https://t.co/RpStOhwBS8 pic.twitter.com/AaRp8MSLjh