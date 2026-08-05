¿Quién es Candela Arizaga? La influencer argentina que salió semidesnuda de un departamento

Dos videos registrados por diferentes cámaras de seguridad mostraron nuevos detalles del episodio protagonizado por Facundo Moyano y su novia, la modelo Candela Arizaga, durante una madrugada en el barrio porteño de Belgrano, Argentina.

Las imágenes forman parte de la investigación judicial que derivó en la imputación del dirigente sindical por privación ilegal de la libertad y lesiones leves en un contexto de violencia de género, informó La Nación.

Las imágenes del momento en que intervino la Policía

Las grabaciones fueron captadas en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. En la secuencia se observa cómo Moyano toma de los hombros a Arizaga, de 23 años, mientras la joven, aparentemente desorientada, intentaba subir a un colectivo de la línea 60.

Según las imágenes difundidas, cuando el exdiputado sujetó a la joven, ella cayó sobre la vía y sufrió una lesión en una de sus rodillas. El episodio finalizó cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y separó a ambos.

Los agentes consideraron que se trataba de una posible situación de violencia de género en flagrancia, por lo que pusieron a resguardo a Arizaga. La joven fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano, mientras que Moyano fue llevado a la Comisaría Vecinal 13A, donde quedó detenido, según La Nación.

La declaración de Facundo Moyano ante la Justicia

Las imágenes de seguridad y los testimonios de los policías que intervinieron en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz fueron algunos de los elementos considerados para avanzar con la investigación contra el dirigente.

Ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, Moyano negó haber ejercido violencia contra Arizaga y afirmó que su vínculo con ella siempre fue afectivo. “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”, declaró, según la reconstrucción realizada por fuentes cercanas a su defensa.

Tras la indagatoria, el sindicalista recuperó la libertad, aunque la Justicia estableció medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento a la joven en un radio de 300 metros.

Allanamiento y continuidad de la investigación judicial

Moyano permaneció detenido más de 12 horas, primero en la Comisaría Vecinal 13A y luego en una alcaidía del barrio porteño de Barracas. Además, por pedido del fiscal Pistone, fue allanado el departamento donde reside el dirigente en la avenida del Libertador al 5400, en Belgrano.

El abogado de Arizaga, Diego Storto, señaló que la joven se encuentra afectada por la situación y sostuvo que el examen toxicológico realizado a su representada detectó consumo de cocaína, de acuerdo con La Nación.

La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia analiza las pruebas incorporadas al expediente.

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