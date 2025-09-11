Wall Street vivió este 10 de septiembre de 2025 una sesión inusualmente volátil en la que se destacó la empresa tecnológica Oracle. Logró resultados excepcionales y un crecimiento del 359% en su cartera de pedidos de inteligencia artificial.

Eso ocasionó que las acciones de Oracle se dispararon cerca de 36%, su mejor jornada desde 1992, según los reportes de Wall Street.

Ese ascenso disparó la fortuna de Larry Ellison hasta bordear los 393 000 millones de dólares, de acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index.

Ese crecimiento propició que Ellison se ubique por momentos como la persona más rica del mundo. Superó algunos miles de millones a Elon Musk, cuya fortuna se estimaba en ese momento en unos 385 000 millones.

¿Quién es Larry Ellison, el magnate detrás de Oracle?

Larry Ellison nació en Nueva York en 1944. Es uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del planeta.

Cofundó Oracle Corporation en 1977. Es una compañía pionera en el desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos, que más tarde se expandió al sector de computación en la nube y servicios de inteligencia artificial.

Además de su rol como presidente y director de tecnología de Oracle, Ellison ha sido conocido por su estilo de vida extravagante y su personalidad competitiva.

Ha invertido en propiedades de lujo, en el mundo de la aviación privada y en la navegación, donde llegó a ganar la prestigiosa America’s Cup con el equipo Oracle Team USA.

Con 81 años, Ellison sigue siendo una figura activa en la industria tecnológica global. Su apuesta por la inteligencia artificial y la infraestructura de nube ha devuelto protagonismo a Oracle en los últimos años, compitiendo de frente con gigantes como Amazon Web Services y Microsoft Azure.

¿Regresó Musk a ser otra vez el más rico?

Aunque Ellison desbancó brevemente a Musk, la recuperación no tardó. Al cierre del mercado en Wall Street, Musk recuperó la primera posición, según Bloomberg por una diferencia mínima.

Elon Musk había reinado como la persona más rica del mundo durante 16 meses, tras desplazar de ese puesto a competidores como Jeff Bezos y Bernard Arnault.

Sin embargo, este episodio del 10 de septiembre marcó la primera vez que Larry Ellison ocupa ese primer lugar en la clasificación de Bloomberg, aunque sea de forma temporal.

* Con información de EFE y fuentes internacionales

