Putin asegura a Trump que Rusia no planea atacar a países europeos

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, negó este martes 8 de septiembre de 2026, ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el Kremlin tenga planes hostiles contra países europeos miembros de la OTAN.

La posición fue comunicada por Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, después de una conversación telefónica entre ambos mandatarios. Según explicó, Putin rechazó las especulaciones sobre una posible agresión rusa contra Europa.

“Ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa”, afirmó Ushakov, citado por EFE. La declaración se produjo en un momento marcado por las tensiones entre Rusia, Ucrania y los países de la Alianza Atlántica.

Trump pide a Putin terminar la guerra en Ucrania

Durante la llamada, que se prolongó durante aproximadamente una hora, Trump pidió a Putin poner fin a las acciones militares y alcanzar un acuerdo definitivo sobre el conflicto en Ucrania durante su actual mandato presidencial.

De acuerdo con el Kremlin, ambos líderes también analizaron las negociaciones mantenidas durante el fin de semana por representantes estadounidenses en Moscú y Kiev. EFE informó que estos contactos estuvieron entre los principales asuntos tratados durante la conversación.

La comunicación entre Putin y Trump se produce después de una nueva ronda de contactos diplomáticos entre Washington, Moscú y Kiev.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú continuará negociando con Washington porque, según su interpretación, Estados Unidos reconoce la situación territorial derivada del conflicto y mantiene su rechazo al ingreso de Ucrania en la OTAN.

Lavrov también valoró el papel de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en las conversaciones recientes. Según EFE, el funcionario ruso consideró que ambos buscan desempeñar un papel constructivo en el proceso diplomático.

Pese a los contactos, no se alcanzó un acuerdo definitivo. Rusia y Ucrania retomaron los ataques después de una tregua de 72 horas. EFE señaló que Washington mantiene la expectativa de organizar una futura reunión tripartita entre los tres países.

Con información de EFE

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