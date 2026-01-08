Las protestas continuaron expandiéndose en Irán en su undécima jornada, con movilizaciones que ya alcanzan a las 31 provincias del país. El número de fallecidos se elevó a 38, en un contexto de creciente tensión social y política, según EFE.

Manifestaciones dejan 30 personas heridas en Irán

Durante el miércoles, 7 de enero de 2026, se registraron manifestaciones en al menos 37 ciudades de 24 provincias. En la ciudad central de Lordegan se produjeron choques violentos que dejaron dos policías muertos y unas 30 personas heridas, de acuerdo con datos oficiales difundidos por medios locales.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, sostuvo que en una protesta inicialmente pacífica se infiltraron personas armadas. Según esa versión, los enfrentamientos se produjeron tras disparos contra la Policía, que respondió al ataque.

En otras ciudades se reportaron cierres de comercios y bazares, especialmente en Teherán, Tabriz y Bandar Abás, un enclave clave para la industria petrolera iraní. Videos difundidos por activistas y organizaciones no gubernamentales mostraron calles vacías y protestas dispersas, informó EFE.

Las universidades también se sumaron a las movilizaciones, con concentraciones en Qom y en Teherán. La Universidad Azad anunció que los exámenes de fin de año se realizarán de forma virtual para evitar incidentes.

2 000 manifestantes fueron detenidos en Irán

Organizaciones de derechos humanos indicaron que las protestas se han extendido a 111 ciudades. Además de los 38 fallecidos, cerca de mil personas resularon heridas y más de 2 000 manifestantes han sido detenidos.

Las movilizaciones comenzaron el, 28 de diciembre de 2025, por la devaluación del rial y la alta inflación. Con el paso de los días, las consignas derivaron en críticas directas a la República Islámica y al líder supremo, Ali Jameneí.

El presidente Masud Pezeshkian pidió a las fuerzas de seguridad distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes buscan desestabilizar el país. En contraste, el jefe del Poder Judicial advirtió que no habrá clemencia contra quienes colaboren con “enemigos externos”, acusando a Estados Unidos e Israel, según EFE.

