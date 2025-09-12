El viaje de Harry a la capital ucraniana fue confirmado por dos fuentes consultadas por CNN, que señalaron que la presencia del hijo menor de Carlos III en la región busca reforzar su compromiso con los soldados heridos y veteranos de guerra.

La noticia de su desplazamiento fue revelada inicialmente por el diario británico The Guardian, que informó sobre su trayecto en tren hacia Kyiv y destacó que la invitación partió del gobierno ucraniano.

De acuerdo con la misma publicación, el duque de Sussex planea anunciar iniciativas ligadas a la fundación Invictus Games, organización que creó en 2014 y que da espacio a militares heridos de varios países para competir en pruebas deportivas internacionales.

Príncipe Harry sirvió al Ejército británico

Harry, quien sirvió cerca de una década en el Ejército británico, ha sostenido en distintas ocasiones que considera prioritario apoyar a los excombatientes y a las familias que enfrentan secuelas de los conflictos.

Esta visita a Ucrania se produce pocos días después de su encuentro privado con el rey Carlos III en Gran Bretaña, el primero en más de 19 meses.

Mientras estuvo en suelo británico, la oficina del príncipe informó que su fundación destinará 500 000 dólares para beneficiar a niños afectados por la guerra en Ucrania y en Gaza. Según CNN, la actividad filantrópica del duque se expandió hacia varias regiones, como lo demostró su gira por Nigeria en 2023, donde también compartió con veteranos heridos en combate.

Harry ya estuvo en Ucrania meses atrás, cuando viajó de forma discreta a la ciudad de Lviv en abril para reunirse con víctimas del conflicto. Su regreso a Kyiv refleja la intención de mantener un lazo directo con quienes padecen los efectos de la invasión rusa y reafirma su perfil como figura internacional involucrada en causas humanitarias más allá de su rol en la realeza británica.

