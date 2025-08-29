La Fiscalía de Trieste investiga un intento de atentado contra el papa Francisco, presuntamente planeado por una célula turca vinculada al grupo terrorista Estado Islámico.
El hecho estaría planificado para ejecutarse durante la visita del pontífice a Trieste, en el norte de Italia, en 2024. Así lo reveló este viernes el diario local Il Piccolo.
Un posible atentado se habría planeado contra el papa Francisco
Las autoridades italianas, en coordinación con Interpol, localizaron a Hasan Uzun, ciudadano turco de 46 años, en Holanda. Lo extraditaron a Italia, donde permanece aislado en la prisión de Coroneo.
La policía lo vincula directamente con el hallazgo de una maleta abandonada en el bar de la estación central, justo un día antes de la llegada del papa argentino, fallecido el 21 de abril de este 2025.
Los detalles de lo revelado
La maleta contenía una pistola automática, un cargador y 14 cartuchos. Las cámaras de vigilancia registraron a Uzun mientras dejaba el equipaje, deambulaba por la estación y compraba una tarjeta SIM italiana en efectivo. También destruyó su teléfono anterior.
Luego abordó un tren hacia Milán y trató de cruzar a Suiza, pero fue rechazado en la frontera por irregularidades en su documentación.
Según su abogada, Lucrezia Chermaz, los cargos actuales son por conspiración para portar y poseer un arma. Sin embargo, la investigación sigue abierta.
Una nota confidencial de los servicios de seguridad apunta a un plan más amplio, coordinado por una red terrorista turca afiliada al Estado Islámico. Las autoridades europeas buscan ahora determinar si Uzun actuó solo o si formaba parte de una célula más extensa en suelo europeo.
Un sospechoso adicional en el caso
Un segundo sospechoso, aún no identificado, aparece en los videos acompañando a Uzun durante sus desplazamientos. Las imágenes muestran a un hombre con camisa azul claro que podría ser clave para entender el alcance del plan frustrado.
El papa Francisco oficiaba una misa en la Piazza Unità d’Italia ese día. La amenaza no se concretó, pero la alerta sigue vigente.
Con información de EFE
