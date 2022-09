Por el huracán Ian el mar desaparece de una bahía, en EE.UU.

El huracán Ian tocó tierra este miércoles 28 de septiembre de 2022 con vientos de 250 kilómetros por hora. Además, provocó que el mar se retire de la bahía de Tampa en el estado de Florida, EE.UU..

Los medios de comunicación de Estados Unidos han difundido imágenes de cómo el mar se desplazó de la bahía de Tampa antes de la llegada del huracán al estado de Florida. Esta situación indica que el agua regresará como marejada de tormenta a medida que el ciclón se acerque a tierra.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) compartió imágenes del muelle de pesca de la ciudad de Venice, que ya siente los efectos del huracán Ian.

La peligrosa marejada ciclónica que producirá Ian a su paso puede elevar el nivel del mar hasta un máximo de 4,8 metros en alguna porción de la costa oeste.

El huracán Ian reforzado con vientos de 250 kilómetros/hora, correspondientes a la categoría 4 (de 5), se acerca a la costa oeste de Florida a una velocidad de 15 kilómetros que se reducirá antes de tocar tierra.

El cuarto huracán de 2022 en la cuenca atlántica se formó el fin de semana pasada en el centro del Caribe, y pasó por Jamaica, islas Caimán y Cuba antes de entrar al Golfo de México este martes.

