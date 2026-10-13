Policía de Perú detuvo a presunto autor intelectual de triple femicidio en Argentina

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La Policía de Perú detuvo a Luis Alan Valverde Rodríguez, requerido por Argentina por el asesinato de tres jóvenes en septiembre de 2025. El sospechoso tenía una alerta roja de Interpol.

Detienen en Lima a sospechoso del triple feminicidio

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Luis Alan Valverde Rodríguez, señalado como presunto autor intelectual del triple femicidio de tres jóvenes argentinas. El arresto se realizó en el distrito limeño de Huachipa, donde el sospechoso utilizaba una identidad falsa, informó EFE.

La captura estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y agentes de Interpol. Valverde, conocido como ‘Papá’ y ‘Serranacho’, era buscado internacionalmente por la justicia argentina.

Según EFE, el coronel Hans Ruiz Marín, jefe de Interpol Lima, explicó que la detención respondió a una solicitud del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, Argentina.

El detenido es investigado por el presunto delito de homicidio agravado por las muertes de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y una adolescente de 15 años.

Antecedentes criminales del detenido en Perú

Valverde también registra antecedentes judiciales en Perú. En junio de 2013 fue capturado en Trujillo, señalado como presunto cabecilla de una banda vinculada con extorsiones y cobro de cupos. Además, estuvo encarcelado por robo agravado.

Tras su detención, las autoridades deberán continuar los procedimientos de cooperación judicial para concretar su posible extradición a Argentina.

El crimen de las tres jóvenes conmocionó a Argentina

El triple femicidio ocurrió el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Las tres víctimas fueron asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda.

EFE recordó que las autoridades argentinas también investigan a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, sobrino del detenido y considerado uno de los principales responsables del crimen.

‘Pequeño J’ fue capturado en el sur de Lima el 30 de septiembre de 2025. En mayo de 2026, Perú lo extraditó a Argentina para que responda ante la justicia. El caso generó conmoción por la violencia de los hechos y las circunstancias en las que fueron asesinadas las jóvenes.

Con información de EFE

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