Piloto amenaza con estrellar avión en una tienda de Mississippi

Un hombre, de 29 años, amenazó con estrellar un pequeño avión contra una tienda Walmart de Tupelo, Mississippi (Estados Unidos), este sábado 3 de septiembre de 2022.

Se trata de un empleado del Aeropuerto Regional de Tupelo que robó la nave en la terminal aérea alrededor de las 5:00.

El piloto voló en círculos durante más de cuatro horas y en ese tiempo lanzó la amenaza de impacto.

TPD was notified that a pilot of an airplane (possibly King Air type) was flying over Tupelo. The pilot has made contact with E911 and is threatening to intentionally crash into Wal Mart on West Main.



Citizens are asked to avoid that area until an all clear is given. pic.twitter.com/ycJJcartYQ