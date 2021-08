Pfizer presenta datos para solicitar tercera dosis contra el covid para la población general

Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes 16 de agosto del 2021 que han entregado resultados preliminares de sus ensayos clínicos a las autoridades estadounidenses como parte de su esfuerzo para que se apruebe una dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 a todos los mayores de 16 años.

Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha autorizado la tercera dosis de Pfizer y Moderna para las personas con un sistema inmune debilitado, puesto que no han respondido como la población general a las vacunas, lo que se calcula supone un 3% de la población del país.

Según los datos ofrecidos por Pfizer este lunes, la dosis de refuerzo generó “anticuerpos neutralizantes significativamente más altos” contra la cepa original del coronavirus, además de las variantes Beta y Delta, informó la empresa en un comunicado.

An important update today. We have submitted initial data to @US_FDA that suggest a third dose of our #COVID19 vaccine within 6 to 12 months after the primary vaccine schedule may help maintain a high level of protection against the disease. (1/2)