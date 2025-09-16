Gustavo Petro señaló que se acaba la dependencia del Ejército y de las Fuerzas Militares colombianas de las armas estadounidenses.

Petro indicó que Colombia debe comprar sus propias armas

En un consejo de ministros transmitido por televisión, indicó que Colombia debe comprar sus propias armas o fabricarlas con recursos nacionales para garantizar la soberanía militar. Según Petro, esta decisión se adopta después de que Washington descertificara a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario criticó el lunes, 15 de septiembre de 2025, que Estados Unidos tomara esa medida pese a que su Gobierno realizó, según dijo, las mayores incautaciones de cocaína en la historia del país.

Petro se refiere a la descertificación

Petro consideró que la descertificación obedece a motivos políticos y acusó a sectores de la derecha colombiana de influir en funcionarios estadounidenses. También anunció que la Policía dejará de adquirir pistolas Glock, como la usada en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, aunque este armamento es de origen austriaco.

La certificación es una evaluación que Estados Unidos aplica desde 1986 a países productores de drogas. Según un comunicado del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump eliminó a Colombia de la lista por incumplir compromisos internacionales y denunció que los cultivos de coca alcanzaron niveles históricos bajo el actual Gobierno.

Aun así, Washington precisó que mantendrá la asistencia a Colombia por considerarla estratégica para sus intereses nacionales.

Petro respondió que la descertificación “sale sin sanciones” y pidió medir sus efectos en la cooperación bilateral. Sin embargo, la decisión genera preocupación sobre el trabajo conjunto frente a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.

Pese a ello, el Gobierno colombiano insiste en que su política antidrogas muestra resultados, destacando la incautación de 889 toneladas de cocaína en 2024, cifra récord para el país y una de las más altas a nivel mundial, informó EFE.

Colombia no era descertificada desde 1997, cuando el presidente Ernesto Samper fue señalado por recibir dinero del narcotráfico.

