Perritas en celo se unen a búsqueda para atraer a Wilson, el can del Ejército de Colombia que se perdió en la selva

Casi una semana después del hallazgo que regocijó al mundo, el Ejército de Colombia emplea una nueva estrategia para localizar a Wilson, el perro entrenado por los militares, que se perdió durante la búsqueda de los 4 niños en una selva. Los menores de edad se recuperan en un hospital castrense en Bogotá, pero aún no hay rastro del can.

Sin embargo, la felicidad no ha sido absoluta, pues el miembro perruno de las Fuerzas Militares sigue en la selva. Se trata de Wilson, el can entrenado para operaciones especiales que tenía como misión encontrar a los menores de edad.

De hecho, la cumplió. Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, ya en el Hospital, contaron que estuvieron varios días con Wilson, pero perdieron su rastro.

La niña mayor incluso lo dibujó y le pidió a los militares que entregara la obra al guía canino del perro, el soldado profesional Cristian David Lara Cuarán.

Desde un primer momento el comandante de operaciones especiales, Pedro Sánchez, afirmó que la Operación Esperanza no terminaría hasta que el último de sus comandos saliera de la selva. Esto incluye a Wilson, por lo que todavía hay un grupo de soldados que permanece en el lugar, incluido su guía.

Según reveló RCN el 14 de junio de 2023, la nueva estrategia de búsqueda contempla la entrada de ocho perritas en celo adiestradas para, de alguna forma, atraer a Wilson.

Los Jefes militares también han dispuesto que los equipos de búsqueda se concentren en distintas zonas donde creen que podría estar.

Hasta donde se sabe, una de las hembras ya está en el terreno, pero no se ha emitido una nueva actualización. Las Fuerzas Militares publicaron un corto video del equipo de búsqueda con una de las perritas, pero hasta el mediodía de este jueves 15 de junio se desconocía si había avances en las tareas de localización de Wilson.

¿Por qué se perdió Wilson?

Aún no está claro qué ocurrió con el can, solo que después de su desaparición fue visto dos veces por los militares a lo lejos. Al parecer, vivió un susto, pues su comportamiento cambió y no respondió a los llamados.

Es posible que se haya topado con algún animal y esto lo alterara. Sin embargo, no son más que especulaciones.

Lo cierto es que el 6 de junio, tan solo tres días antes del rescate de los niños indígenas, lo vieron, por lo que la esperanza sigue presente.

