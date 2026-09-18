Padres demandan a clínica de fertilidad en Florida, EE.UU.

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Los padres de una niña nacida tras un tratamiento de fecundación asistida demandaron a una clínica de fertilidad de Jacksonville, Florida, después de que una prueba de ADN confirmara que el hombre que aportó el esperma no es el padre biológico de la menor.

Natalie y Joshua Strong recurrieron a dos rondas de tratamiento en Brown Fertility Associates antes del nacimiento de su hija Ava, que actualmente tiene 15 meses. Según informó EFE, la pareja detectó una primera señal de alerta al día siguiente del parto.

La niña tenía sangre tipo B positivo, mientras que ambos padres tienen grupos sanguíneos negativos. Una posterior prueba genética confirmó que Natalie es la madre biológica de Ava, pero Joshua no es su padre biológico.

Demanda contra clínica de fertilidad en Florida

Los Strong demandaron a la clínica y a su médico principal. Los acusan de negligencia por haber utilizado presuntamente el esperma de otro hombre para crear el embrión.

La pareja asegura que desconoce quién es el padre biológico de su hija. También afirma que la clínica no les ha explicado qué ocurrió con la muestra de esperma de Joshua.

“¿Qué pasó con su esperma?”, preguntó Natalie durante una rueda de prensa.

Según EFE, la madre quiere determinar si la muestra pudo haber sido utilizada en otro procedimiento. También busca obtener información genética sobre el padre biológico por posibles razones relacionadas con la salud de su hija.

Padres buscan información sobre el origen biológico

El abogado de la pareja, Robert Marcereau, afirmó que este tipo de situaciones ocurren con demasiada frecuencia en la industria de la fertilidad.

Los padres reclaman 50 000 dólares por daños y perjuicios. Además, solicitan que un tribunal obligue a la clínica a proporcionar información sobre el destino del esperma de Joshua.

La clínica Brown Fertility Associates no ha realizado comentarios públicos sobre la demanda. Tampoco ha respondido a las solicitudes de declaraciones, según medios locales.

EFE señaló que el caso plantea interrogantes sobre los procedimientos utilizados para identificar y manejar muestras biológicas durante los tratamientos de reproducción asistida.

La demanda busca esclarecer cómo se produjo la confusión y determinar qué ocurrió con la muestra aportada por Joshua Strong.

Con información de EFE

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