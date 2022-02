Hong Kong atiende a pacientes covid en la calle por repunte de contagios

Una ola de contagios de covid-19 en el país de Hong Kong ha provocado un colapso en su sistema hospitalario.

Debido a esta situación las autoridades se han visto obligadas a instalar camas y carpas en los exteriores de los hospitales para atender a más pacientes contagiados de coronavirus.

Según EuroNews antes del actual brote Hong Kong atendía a todos los pacientes en salas de aislamiento específicos.

Hasta el miércoles se registraron 4 285 nuevos contagios y este viernes 18 de febrero del 2022 otros 6 616.

“Es tan doloroso que hemos trabajado sin parar y ni así hemos podido atender adecuadamente a cada paciente”, dijo David Chan, un enfermero de emergencia.

