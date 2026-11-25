Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La jefa de la delegación opositora en los diálogos con el Gobierno venezolano, Dinorah Figuera, aseguró que la oposición mantiene su autonomía frente a Estados Unidos. En una entrevista con EFE, descartó que Washington ejerza un tutelaje sobre las negociaciones con el chavismo.

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Figuera explicó que la Administración estadounidense participa mediante asesoría técnica y acompañamiento. Su apoyo incluye la organización de los plazos y la identificación de posibles obstáculos en el proceso.

“No hay una intervención que pudiera suponer que nosotros estamos subordinados a lo que dice Estados Unidos“, afirmó la dirigente, según EFE.

También señaló que la delegación tiene libertad para debatir sus propuestas y expresar desacuerdos. Rechazó que sus integrantes se sientan vigilados o fiscalizados por Washington.

Dinorah Figuera agradece el respaldo de Estados Unidos

Durante la entrevista, Figuera agradeció al Gobierno estadounidense por el operativo militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

La dirigente sostuvo que esa intervención le permitió contar con garantías políticas y civiles para participar en las conversaciones. También destacó la gestión del secretario de Estado, Marco Rubio, en el respaldo al proceso venezolano.

“Estoy agradecida con el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó Figuera, quien expresó su expectativa de que Venezuela recupere la democracia.

Diálogos entre el chavismo y la oposición tendrán nueva ronda

Las conversaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición comenzaron formalmente en agosto pasado. El proceso se desarrolla en el marco del plan de transición impulsado por Estados Unidos tras la captura de Maduro.

Según EFE, la quinta ronda de negociaciones está prevista para el próximo 10 de diciembre de 2026.

El objetivo de la hoja de ruta es avanzar hacia una eventual convocatoria de elecciones presidenciales.

María Corina Machado no participa en las negociaciones

La líder opositora María Corina Machado no forma parte de la mesa de diálogo. Sin embargo, ha manifestado públicamente su deseo de que las negociaciones concluyan con éxito.

Figuera representa a un sector de la oposición venezolana que cuenta con el respaldo de Washington en este proceso.

Con información de EFE

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