Muertes por covid en el mundo aumentaron un 21% en la última semana

El número de muertes por covid-19 aumentó considerablemente en la última semana en comparación con la anterior, un 21%, con cerca de 70 000 fallecimientos registrados, según el último informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hoy miércoles 28 de julio del 2021.

Pese a que los decesos se incrementaron en todas las regiones, sobre todo en América (29%) y en el sudeste de Asia (30%), en Europa las muertes se mantuvieron en cifras similares a la semana anterior.

Por otro lado, el número de contagios del 18 al 25 de julio aumentó un 8% con respecto a la semana anterior, es decir, se registraron unos 3,8 millones de nuevos casos, debido sobre todo al incremento en América, de un 30%, y en el Pacífico occidental, de un 25%.

In the last week, global #COVID19 cases INCREASED by ~6.5% & deaths INCREASED by ~20.6%



Last week >69,000 people died. This is an absolute travesty because we can prevent deaths.



Think this pandemic is over? Think again.



