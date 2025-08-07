España atraviesa este jueves, 7 de agosto de 2025, el quinto día de temperaturas extremas -de hasta 42 grados- en casi todo el país. Continuará la ola de calor hasta al menos el próximo miércoles, 13 de agosto de 2025, según alertaron las autoridades.

El organismo nacional de meteorología (Aemet) avisó este jueves de que el episodio término que se inició el domingo pasado persistirá hasta la mitad de la semana próxima y, por ahora, no tiene visos de remitir.

La actual situación climática, de temperaturas inusualmente elevadas en este país, mantiene a casi todo el territorio en alerta meteorológica frente a la previsión de que los termómetros rebasen durante la jornada los 40 grados en el centro y sur peninsular y los 42 en puntos de la mitad norte.

Las altas temperaturas en España continúan

La predicción meteorológica oficial difundida hoy apunta a que las temperaturas seguirán mañana viernes “significativamente elevadas en la mayor parte de la península y zonas de las islas Canarias y Baleares”.

“El otro fenómeno significativo es el aumento de la inestabilidad y las tormentas fundamentalmente secas en zonas del interior peninsular, que añade un factor de riesgo a la posibilidad de incendios“, alertó José Luis Camacho, el portavoz del citado organismo español de meteorología.

El calor sofocante azotará el país este fin de semana, con temperaturas de más de 34-36 grados en la mayor parte, así como en puntos de ambos archipiélagos (Canarias y Baleares), y se llegará a los 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las depresiones del nordeste, según las predicciones.

El domingo, 10 de agosto de 2025, se prevé una “situación de bloqueo” si bien no se esperan “grandes cambios en las temperaturas”, según el experto.

Se prolonga la ola de calor

A partir del próximo miércoles, las autoridades españolas avisaron de que habrá una “gran incertidumbre” en torno a estas predicciones, aunque las temperaturas previstas para ese día continuarán siendo “anormalmente altas, por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13″, han precisado.

Ante estos pronósticos que avisan de calor extremo para los próximos días, el Ministerio de Sanidad español apremiaron este jueves a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas ante el que puede ser el peor día de la ola de calor, que tiene a más de la mitad del país en el nivel medio y máximo de riesgo para la salud.

