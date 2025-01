La obispa episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde, respondió a la exigencia de disculpas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles 22 de enero de 2025.

La revista TIME entrevistó a Budde luego de las declaraciones de Trump sobre su discurso durante el servicio en la Catedral Nacional.

El discurso de la obispa y la exigencia de disculpas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que la obispa que ofició una ceremonia religiosa por su investidura presidencial le pida disculpas por el discurso que dio pidiendo misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBI.

En un mensaje colgado en su red Truth Social, Trump arremetió contra la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde, a la que acusó de ser una anti-trumpista radical.

Las cámaras registraron la cara de desagrado que puso el Presidente al escuchar a la oficiante de la ceremonia de oración celebrada en la Catedral Nacional de Washington el martes, pedir compasión con los inmigrantes que Trump quiere devolver a sus países.

«La llamada obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente”, agregó.

La obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde pidió a Trump y al vicepresidente JD Vance tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños transgénero”.

Así, también, por los que “recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”.

“Pueden que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales“, subrayó Budde.

La respuesta de la obispa a la exigencia de disculpas de Trump

Después del sermón del martes, Budde le dijo a TIME que ha “escuchado a muchas personas que están agradecidas de que alguien haya estado dispuesto a hablar en su nombre”.

Así como a aquellos que “han dicho que desean mi muerte, y eso es un poco desgarrador”, agregó.

Budde aseguró que no odia al presidente Trump.

“Me esfuerzo por no odiar a nadie y me atrevo a decir que tampoco soy de la ‘izquierda radical’, sea lo que sea lo que eso signifique. No soy así”, añadió.

A la pregunta de si se va a disculpar, como exige el mandatario estadounidense sentenció: “No voy a disculparme por pedir misericordia para los demás”, según publica TIME.

La obispa Budde se ha desempeñado como obispo de la Diócesis Episcopal de Washington desde 2011.

También criticó a Trump en 2020 cuando ordenó que los manifestantes por la justicia racial fueran expulsados ​​por la fuerza del parque Lafayette y del patio de la iglesia de St. John y luego posó allí para una foto mientras sostenía una Biblia.