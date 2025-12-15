La ciudad de Nueva York despertó el domingo, 14 de diciembre de 2025, teñida de blanco tras la llegada de la primera nevada de la temporada, que se ha dejado notar también en Boston y Filadelfia.

La nevada dejó acumulaciones moderadas en Nueva York

La nevada comenzó durante la madrugada y se intensificó en las primeras horas del día, dejando acumulaciones moderadas en calles, parques y tejados, especialmente en zonas del norte de Manhattan, el Bronx y partes de Queens.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, citado por EFE, las temperaturas descendieron por debajo de los cero grados, acompañadas de ráfagas de viento que incrementaron la sensación térmica.

El Departamento de Transporte de la ciudad activó desde la noche anterior un operativo especial que incluyó el esparcimiento de sal y el despliegue de quitanieves para mantener transitables las principales arterias viales.

A pesar de ello, se reportaron retrasos en el transporte público y en algunos vuelos con origen y destino en los aeropuertos JFK y LaGuardia, indicaron fuentes oficiales a EFE.

Las autoridades municipales recomendaron a los ciudadanos extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y abrigarse adecuadamente ante el frío intenso. Asimismo, se habilitaron refugios temporales para personas sin hogar, una medida habitual durante episodios de bajas temperaturas en la ciudad.

La primera nevada del año en Nueva York atrajo a turistas

La primera nevada del año también transformó el paisaje urbano y atrajo a residentes y turistas a lugares emblemáticos como Central Park, donde numerosos neoyorquinos aprovecharon para caminar, tomar fotografías y disfrutar del inicio de la temporada invernal.

De acuerdo con los pronósticos, las condiciones climáticas invernales se mantendrán durante los próximos días, con posibilidad de nuevas precipitaciones de nieve y heladas nocturnas. Las autoridades insistieron en seguir las actualizaciones oficiales y las recomendaciones de seguridad emitidas por los servicios de emergencia.

La llegada de la nieve confirma la transición definitiva al invierno en el noreste de Estados Unidos, una época que cada año pone a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta de una de las ciudades más grandes del mundo, señaló EFE.

