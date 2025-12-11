Cerca de unos 1 000 policías de Río de Janeiro llevaron a cabo este jueves, 11 de diciembre de 2025, una amplia operación en un conjunto de favelas del área metropolitana de la ciudad. Se trata de la segunda fase de la llamada Operación Contención, dirigida contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.

El operativo en Río de Janeiro dejó 122 fallecidos en octubre

La primera fase, realizada en octubre, dejó 122 muertos, convirtiéndose en la más letal en la historia reciente del país, según recordó EFE.

Los agentes ocuparon desde la madrugada el Complejo do Salgueiro, en el municipio de Sao Gonzalo, con el objetivo de capturar a líderes del grupo criminal asentado en ese territorio.

A pesar de que los policías fueron recibidos con disparos y se registraron tiroteos en varios puntos, hasta el mediodía no había reportes de muertos, heridos o detenidos, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública citadas por EFE.

La operación busca frenar el avance territorial del Comando Vermelho, organización surgida en las cárceles de Río en la década de 1970 y con influencia en varios estados brasileños y países vecinos.

44 órdenes de arresto deja la segunda fase en Río de Janeiro

En esta fase se pretendía ejecutar 44 órdenes de arresto, entre ellas la de Antonio Ilário Ferreira, alias Barricó, considerado el principal jefe de pistoleros del grupo en Sao Gonzalo. El narcotraficante, de 61 años, está prófugo desde 2019 tras recibir un beneficio judicial, según datos divulgados por EFE.

En el operativo de Río de Janeiro participaron 880 agentes

En el operativo participaron 880 agentes de la Policía Militarizada y 120 de la Policía Civil, apoyados por vehículos blindados y dos helicópteros. Las fuerzas del orden también retiraron barricadas incendiadas y vehículos calcinados utilizados por los narcotraficantes para bloquear accesos.

Las autoridades esperan que esta fase permita avanzar en la captura de cabecillas que lograron escapar durante la operación de octubre, calificada como “matanza” por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con información de EFE