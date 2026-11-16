Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Una nueva caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses intenta llegar a Estados Unidos. El grupo comenzó su recorrido el domingo 15 de noviembre y este lunes 16 de noviembre de 2026 buscaba cruzar hacia Guatemala por el punto fronterizo de Corinto, en el norte de Honduras.

Según informó EFE, la movilización reúne entre 100 y 250 personas. Los participantes salieron de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, tras una convocatoria difundida en redes sociales.

Entre los viajeros hay hombres, mujeres y familias con niños pequeños. Muchos llevan mochilas y pertenencias para emprender el largo recorrido hacia territorio estadounidense.

Cuarta caravana migrante que sale de Honduras en 2026

Esta es la cuarta movilización organizada durante 2026. Las anteriores salieron el 20 de septiembre, el 13 de octubre y el 3 de noviembre, también desde San Pedro Sula.

La defensora de derechos humanos Itsmania Platero afirmó que más de 3 000 hondureños han salido del país en caravanas durante este año.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, los migrantes buscan mejores oportunidades económicas. Algunos aseguran que sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades y que esperan encontrar un futuro diferente en Estados Unidos.

Donald Trump amenaza con medidas contra México

La nueva caravana se produce en medio de las tensiones por las políticas migratorias estadounidenses. El 12 de noviembre, el presidente Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no detenía las grandes caravanas migrantes.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió que ninguna caravana ha llegado a la frontera estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

EFE señaló que la movilización también ocurre después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

Remesas hondureñas superarán los 11 000 millones de dólares

Según EFE, alrededor de dos millones de hondureños viven en países como Estados Unidos, México, España e Italia.

Las remesas enviadas por los migrantes, principalmente desde Estados Unidos, superarán los 11 000 millones de dólares durante 2026, según las proyecciones oficiales.

Con información de EFE

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