Nobel de Química 2026 para Kagan y Soai

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Premio Nobel de Química 2026 fue concedido al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por sus descubrimientos sobre efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. El reconocimiento fue anunciado este miércoles por la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Según EFE, sus investigaciones ayudaron a explicar cómo puede surgir la homoquiralidad, una característica presente en los seres vivos. Este fenómeno implica que determinadas moléculas existen en dos formas que son imágenes especulares, pero la vida utiliza principalmente una de ellas.

Kagan abrió el camino hacia la homoquiralidad

Durante décadas, los químicos se enfrentaron a un problema: las reacciones capaces de producir moléculas especulares generaban normalmente cantidades similares de ambas formas.

EFE explica que Kagan dio un paso decisivo en 1986. El científico desarrolló una manera de manipular reacciones químicas para obtener un exceso de una de esas formas. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para la síntesis asimétrica.

Este avance resulta especialmente importante en la creación de sustancias que interactúan con organismos vivos.

Soai desarrolló una reacción química clave

El trabajo de Kagan fue seguido por los descubrimientos de Soai. En 1995, el investigador japonés publicó un estudio fundamental sobre una reacción química con potencial para generar homoquiralidad.

Posteriormente, en 2003, Soai presentó una reacción en la que se formaba una sola de las dos imágenes especulares posibles. EFE destaca que este resultado representó un avance excepcional en la comprensión de la asimetría química.

La homoquiralidad es relevante porque una molécula y su imagen especular pueden tener efectos diferentes al interactuar con organismos vivos.

El Nobel de Química y sus aplicaciones

Los descubrimientos de ambos científicos proporcionaron nuevas herramientas para diseñar reacciones químicas más precisas. Estas técnicas tienen aplicaciones en diferentes áreas de la industria y la investigación.

Entre ellas están el desarrollo de productos farmacéuticos, aromas, fragancias, productos químicos agrícolas y nuevos materiales.

El reconocimiento también destaca la importancia de comprender por qué la química de los seres vivos presenta una orientación molecular predominante. Los trabajos de Kagan y Soai ayudaron a resolver parte de ese antiguo interrogante científico.

Con información de EFE

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