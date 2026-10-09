Navi Pillay gana Nobel de la Paz 2026 y Trump castiga a la CPI

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026. Tiene 85 años. Nació el 23 de septiembre de 1941 en Durban, en el entonces Natal. Su familia desciende de inmigrantes tamiles. Ellos llegaron a Sudáfrica como trabajadores contratados en plantaciones de caña de azúcar.

Su carrera comenzó en los tribunales. En 1967 abrió su propio estudio jurídico y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal, según Infobae. Después ocupó cargos internacionales. Fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2008. También presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Además, ejerció como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

¿Por qué el Comité Nobel la eligió?

El Comité Noruego reconoció sus décadas de trabajo por el derecho internacional. En su comunicado, explicó que buscaba “lanzar un recordatorio”. Según el comité, los jueces y las instituciones del derecho internacional enfrentan ataques políticos. Asimismo, sostuvo que un sistema donde los criminales de guerra rindan cuentas es una condición previa para un mundo pacífico.

Pillay también presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel comete genocidio en Gaza. La comisión no habla en nombre de la ONU. Por su parte, Israel rechaza esa conclusión y las acusaciones de organizaciones internacionales e israelíes que llegaron a la misma.

La reacción de Navi Pillay

Pillay tomó la noticia con humor. El secretario general de Amnistía Internacional publicó en X un video donde la jurista recibe una ovación en Núremberg. Allí bromeó: “Si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”.

Su primera reacción fue pensar que se trataba de una broma. “Siendo abogada y jueza, todavía quiero verificarlo”, dijo, según Infobae.

Netanyahu critica al Comité Nobel

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó al Comité del Nobel de haber “perdido su brújula moral”. Además, calificó a Pillay de “fanática”. Su mensaje vinculó el trabajo de la jurista con Karim Khan, fiscal de la CPI. Khan solicitó en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también criticó el galardón en X.

EE. UU. sanciona a la CPI horas después

Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones a la CPI este viernes, informó Reuters. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: “Hoy Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional”. Además, anunció que Washington prohibirá las transacciones con el tribunal para cortar sus recursos y paralizar su capacidad de operar.

La medida iría más allá de las sanciones anteriores. Según Reuters, podría castigar a las empresas que prestan servicios al tribunal. Washington critica desde hace tiempo las órdenes de arresto de la CPI contra funcionarios israelíes, entre ellos Netanyahu.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones. Afirmó que el trabajo del tribunal continuará en todas las situaciones, investigaciones y procesos judiciales. Por otro lado, el secretario del tribunal, Osvaldo Zavala Giler, pidió a inicios de esta semana que la Unión Europea prepare un “mecanismo de bloqueo”. Con él, Europa podría protegerse de los efectos de las sanciones fuera de EE. UU.

La CPI nació en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Tiene 125 Estados miembros. Entre ellos figuran todos los países de la Unión Europea y los de la OTAN, excepto EE. UU. y Turquía. Su sede está en los Países Bajos.

¿Qué sigue para Pillay?

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y USD 1,2 millones. Pillay lo recibirá en Oslo el 10 de diciembre.

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Preguntas frecuentes sobre el premio Nobel

¿Quién ganó el Nobel de la Paz 2026? La jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, ganó el Nobel de la Paz 2026. Fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. ¿Por qué ganó Navi Pillay el Nobel de la Paz? El Comité Noruego reconoció sus décadas de trabajo por la justicia penal internacional. Quiso “lanzar un recordatorio” porque los jueces y las instituciones del derecho internacional enfrentan ataques políticos. ¿Cuánto dinero recibe el ganador del Nobel de la Paz 2026? El premio incluye una medalla de oro, un diploma y USD 1,2 millones. ¿Cuándo se entrega el Nobel de la Paz 2026? La ceremonia se celebra en Oslo el 10 de diciembre. ¿Qué sanciones impuso EE. UU. a la Corte Penal Internacional? Washington prohibirá las transacciones con el tribunal para cortar sus recursos. Según Reuters, la medida podría castigar a las empresas que le prestan servicios.