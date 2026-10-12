Nobel de Economía a Hall y Woodford

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Premio Nobel de Economía 2026 fue otorgado este lunes, 12 de octubre de 2026, a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford. La Real Academia de las Ciencias de Suecia los reconoció por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

Según informó EFE, los economistas desarrollaron modelos que mejoraron la capacidad de aplicar políticas fiscales y monetarias para reducir las fluctuaciones económicas. Estas herramientas permiten responder con mayor eficacia a las recesiones y los períodos de expansión.

Nobel de Economía reconoce avances en políticas económicas

La Academia destacó que las investigaciones de Hall y Woodford proporcionaron mejores herramientas para gestionar las crisis económicas. Sus aportes sentaron las bases del paradigma neokeynesiano, que construye modelos macroeconómicos a partir de las decisiones de individuos y empresas.

A diferencia de los modelos tradicionales, basados en relaciones estadísticas e históricas entre variables como la inflación, el consumo y la producción, este enfoque incorpora fundamentos microeconómicos. El cambio permitió mejorar el análisis de las políticas de estabilización.

EFE explicó que estos modelos ayudan a comprender cómo las decisiones de los bancos centrales y los gobiernos influyen en los ciclos económicos.

Robert Hall y Michael Woodford, claves para la macroeconomía

Hall presentó en 1978 una investigación sobre el consumo. Su hipótesis sostenía que los cambios en este indicador no podían predecirse con precisión, porque dependían de información nueva e imprevisible. Este planteamiento contribuyó al desarrollo de la investigación moderna sobre el consumo.

Por su parte, Woodford desarrolló un modelo que permite analizar cómo responder ante perturbaciones económicas que alteran el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Modelos económicos para afrontar crisis e inflación

Los modelos neokeynesianos permiten cuantificar los efectos de las políticas de estabilización sobre los ciclos económicos. Actualmente, bancos centrales y ministerios de Finanzas de distintos países utilizan estas herramientas.

Según EFE, la Academia destacó que estos avances contribuyeron a gestionar crisis como la pandemia de covid-19 y las recientes crisis energéticas.

Aunque las recesiones y los episodios de alta inflación no han desaparecido, la institución señaló que sus efectos pueden ser menos prolongados. El objetivo es evitar que las perturbaciones económicas provoquen consecuencias duraderas sobre el crecimiento y los precios.

Con información de EFE

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