Nigeria investiga rapto de alumnos tras ataque a colegio católico

Un número indeterminado de estudiantes fueron secuestrados en la madrugada de este viernes, 21 de noviembre de 2025, cuando hombres armados atacaron un colegio católico en el oeste de Nigeria, en el estado de Níger.

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Nigeria investiga a 50 alumnos que habrían sido raptados

La información fue difundida por autoridades días después de que 25 niñas fueran secuestradas en otra escuela y una iglesia fuera atacada, de acuerdo con EFE.

Según un comunicado remitido a EFE, el portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, afirmó que “bandidos armados” ingresaron en los alojamientos de los estudiantes y se llevaron a un número aún no precisado de ellos.

Las autoridades de Nigeria desplegaron unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y organismos de seguridad para rastrear la zona boscosa cercana con el objetivo de localizar y rescatar a los secuestrados.

Sin embargo, medios locales, como Arise TV, señalaron que al menos 50 alumnos habrían sido raptados, esa cifra no fue confirmada oficialmente.

El secretario del Gobierno estatal de Níger, Alhaji Abubakar Usman, condenó el ataque y lamentó que se produjera a pesar de que informes de inteligencia habían alertado sobre un posible riesgo.

Usman criticó que la escuela St. Mary’s reanudara sus actividades académicas sin notificar al gobierno local, situación que, según dijo, expuso a los estudiantes y al personal a un peligro evitable.

Zonas del centro y noreste de Nigeria sufren ataques constantes

La escalada de violencia llevó al presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a posponer su viaje a la Cumbre del G20 en Sudáfrica y a la reunión Unión Africana-Unión Europea prevista en Angola, a la espera de recibir nuevos reportes de seguridad, indicó EFE.

Varias zonas del centro y noroeste del país sufren ataques constantes de bandas criminales conocidas como “bandidos”, responsables de secuestros masivos para exigir rescates. A esta situación se suma la amenaza persistente del grupo yihadista Boko Haram y su escisión ISWAP, activos desde hace más de una década.

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Con información de EFE