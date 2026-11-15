Murió Miguel Ángel Félix Gallardo llamado Jefe de Jefes y fundador del Cartel de Guadalajara

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de Jefes’ o el ‘Padrino’, murió este domingo 15 de noviembre de 2026, a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, México.

El fundador del Cartel de Guadalajara falleció debido a una falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

La muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo ocurrió alrededor de las 14:00, hora de México, después de permanecer dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado. El antiguo líder del narcotráfico mexicano había sido trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande.

El viernes 13 de noviembre, Félix Gallardo ingresó al hospital Country 2000 de Guadalajara, tras presentar bajos niveles de oxigenación. Su traslado se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad, mientras las autoridades penitenciarias mantenían la vigilancia sobre el exlíder criminal.

¿Qué enfermedades tenía Miguel Ángel Félix Gallardo?

El deterioro de la salud de Miguel Ángel Félix Gallardo se había agravado durante los últimos años. El narcotraficante padecía sordera, pérdida parcial de la visión, problemas de columna y enfermedades crónico-degenerativas que requerían atención médica permanente.

Estas complicaciones motivaron diversas solicitudes para que el fundador del Cartel de Guadalajara pudiera cumplir sus condenas fuera de prisión. En 2022, una resolución judicial abrió la posibilidad de concederle arresto domiciliario debido a su edad y estado de salud.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República de México impugnó la decisión y Félix Gallardo continuó encarcelado. Sus problemas médicos obligaron a mantener un seguimiento constante hasta su hospitalización definitiva.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de Jefes’?

Originario de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo fue uno de los principales protagonistas del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980. Junto con Rafael Caro Quintero, conocido como el ‘Narco de narcos’, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto’, fundó el Cartel de Guadalajara.

La organización criminal se convirtió en una de las principales estructuras dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Durante su expansión estableció conexiones con redes internacionales, incluidos grupos colombianos que participaban en el comercio ilegal de cocaína.

El Cartel de Guadalajara consolidó rutas de distribución de estupefacientes y redes de corrupción. Su crecimiento contribuyó a transformar el funcionamiento del narcotráfico mexicano y sentó las bases para el surgimiento de otras organizaciones criminales.

El asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena

La trayectoria criminal de Miguel Ángel Félix Gallardo quedó vinculada al secuestro y asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en 1985.

El caso desencadenó una intensa presión de las autoridades estadounidenses sobre los responsables del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y posteriormente recibió distintas condenas judiciales.

El fundador del Cartel de Guadalajara cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, armas y los asesinatos de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

¿Qué pasó con el Cartel de Guadalajara?

La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo marcó una transformación en la estructura del narcotráfico en México. La fragmentación del Cartel de Guadalajara favoreció el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones como los carteles de Sinaloa, Tijuana y Juárez.

Su historia también alcanzó notoriedad internacional mediante producciones audiovisuales como Narcos: México, que retrató el crecimiento del narcotráfico mexicano y las disputas entre organizaciones criminales durante aquella época.

Con la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo desaparece una de las figuras históricas del crimen organizado en México. Hasta el momento, las autoridades no han informado dónde serán sepultados sus restos.

Elaborado con información de EFE

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