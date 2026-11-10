Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y cofundador de Los Palmeras, a los 79 años

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Marcos Camino, uno de los referentes históricos de Los Palmeras y figura fundamental de la cumbia santafesina, murió a los 79 años en la ciudad de Santa Fe, Argentina, el martes 10 de noviembre de 2026. El músico fue encontrado sin vida cerca de las 17:00 en un inmueble de la calle Alvear al 4900, donde su familia mantiene un estudio de trabajo.

El hecho generó conmoción en el barrio Sargento Cabral. La Policía de Investigaciones desplegó un operativo en la zona, mientras los peritos realizaron las diligencias correspondientes. El fiscal Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las primeras versiones apuntan a un posible suicidio, aunque la investigación deberá determinar las circunstancias del fallecimiento.

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/8lT8Q18yYY — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 10, 2026

El operativo policial en Santa Fe

Una mujer de la familia encontró el cuerpo del músico y alertó a la Central de Emergencias 911. Sus parientes más cercanos perdieron contacto con él cerca del mediodía, después de que Camino acudió a una cita médica.

El procedimiento policial obligó a interrumpir el tránsito en la cuadra de Alvear al 4900, entre Quintana y Padilla. Los peritos de la Policía de Investigaciones trabajaron en el inmueble y sus alrededores para recopilar elementos relacionados con el caso.

El fiscal Gonzalo Iglesias dirige las actuaciones judiciales. Hasta el momento, las primeras versiones sobre las circunstancias de la muerte no constituyen una conclusión oficial de la investigación.

Marcos Camino y su historia con Los Palmeras

Camino ingresó a Los Palmeras el 9 de diciembre de 1972, cuando el conjunto todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Su acordeón se convirtió en uno de los elementos distintivos del sonido de la agrupación, que con el paso de los años alcanzó reconocimiento en Argentina y otros países.

El músico también cumplió un papel central en la dirección y el crecimiento de la banda. Su trayectoria contribuyó a consolidar un estilo propio dentro de la cumbia santafesina, un género con fuerte presencia en la cultura popular argentina.

Una figura clave de la cumbia santafesina

Junto a Rubén «Cacho» Deicas, Camino integró una de las duplas más representativas de la música tropical argentina. Ambos formaron parte de una etapa decisiva para la expansión de Los Palmeras y su reconocimiento nacional e internacional.

La trayectoria de Camino quedó ligada al desarrollo de la agrupación y a la difusión de la cumbia santafesina más allá de su región de origen. Su acordeón y su participación en la conducción del grupo marcaron la identidad musical de Los Palmeras durante décadas.

La muerte del músico representa una noticia de impacto para la música popular argentina y para los seguidores de una agrupación que forma parte de la historia de la cumbia del país.

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