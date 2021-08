Mujeres salen a la calle en Kabul para protestar contra la opresión de género

Grupos de mujeres fueron vistas este martes 17 de agosto de 2021 en las calles de Kabul protestando contra la opresión de género perpetrada desde el Talibán, tras la toma del poder del grupo en Afganistán.

En videos que circularon en agencias de noticias y redes sociales, se observa a varias mujeres que caminan por la calle -todas con velo- mientras sostienen carteles.

First protest of women in Kabul. #Afghanistan Video of @HameedMohdShah pic.twitter.com/p2guH2kSj6

En uno de los videos, cuatro mujeres sostienen carteles en las afueras de una comisaría y frente a oficiales del Talibán que cargan fusiles automáticos, y ante la mirada hostil de transeúntes hombres.

En otro de los registros se observa a un grupo más grande de mujeres (son alrededor de 10) que camina por la calle en Kabul con carteles.

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp