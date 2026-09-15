Mujer sufrió una fuerte caída en un tobogán acuático en Antioquia, Colombia

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Un accidente quedó registrado en video en un parque recreativo de Cocorná, Antioquia. Una joven quedó inconsciente luego de caer con fuerza contra el agua tras lanzarse por un tobogán.

En las imágenes, de aproximadamente un minuto y medio, se observa a la mujer descendiendo boca abajo por el rodadero. Al llegar al final, salió impulsada y se elevó varios metros.

Luego cayó de frente contra el agua, en un impacto conocido como ‘planchazo’. Tras la caída, no salió de inmediato a la superficie.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron rápidamente. Guardianes y visitantes ingresaron a la piscina para auxiliarla. Según las imágenes conocidas por El Tiempo de Bogotá, más de cinco personas participaron en el rescate.

Mujer recibió primeros auxilios tras la caída en Antioquia

Durante varios minutos, la mujer no reaccionó. En el video se escucha a una persona decir que se había desmayado y que aparentemente se había quedado sin aire.

Los presentes lograron sacarla del agua. Posteriormente, consiguieron que recuperara la conciencia. También procedieron a estabilizarla y verificar sus signos vitales.

Según lo conocido por El Tiempo de Bogotá, la mujer logró recuperarse después de recibir atención en el lugar. No habría sido necesario trasladarla a un centro asistencial.

Finalmente, habría salido del parque por sus propios medios. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud.

Parque de Cocorná no se ha pronunciado

El hecho generó inquietud entre quienes conocieron el video. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no había un pronunciamiento oficial del parque recreativo donde ocurrió el accidente.

El Tiempo de Bogotá intentó comunicarse con el establecimiento para conocer su versión. El medio realizó consultas a través de las redes sociales y por teléfono.

Hasta el cierre de esta información, el parque no había respondido a las solicitudes. Por ahora, las circunstancias exactas del accidente continúan sin aclararse.

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