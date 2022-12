Muere niño de México al sacar su cabeza por la ventana de un bus y golpearse con poste

Imagen referencial. El siniestro ocurrió cuando un grupo de personas viajan para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Un niño de 7 años que viajaba con sus familiares para celebrar a la Virgen de Guadalupe murió luego de sacar la cabeza por la ventana del bus y chocar contra un poste.

Este hecho se registró el lunes 12 de diciembre de 2022 en calles de la colonia Quinta Maria del municipio de Veracruz, en México.

En el momento del incidente el menor de edad falleció mientras que el conductor de bus escapó para evitar ser capturado por las autoridades.

¿Qué se sabe del hecho?

Los testigos revelaron que la víctima sacó la cabeza por una de las ventanas del bus de transporte público.

Fue entonces que de forma simultánea el conductor se acercó a la vereda y provocó que la cabeza del menor chocara contra un poste. Esto provocó la muerte inmediata del menor.

Celebración de la Virgen de Guadalupe

La celebración a la Virgen de Guadalupe es la tradición católica más importante en México. Esta inició en 1534, hace 491 años, cuando Juan Diego Cuauhtlatoatzin, campesino originario de la región conocida como Gran Chichimeca, le informó al primer obispo de México, Juan de Zumárraga, sobre el pedido de la virgen: edificar un templo para su reconocimiento.

La matrona de México le pidió a Juan Diego que en su ayate (tela rala de algodón) colocara las flores que hizo brotar en pleno invierno en el cerro de Tepeyac, donde las flores no crecen. La Virgen ordenó cortar flores del lugar y llevarlas en su ropa; cuando llegó con el padre se dieron cuenta que apareció una imagen con Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, esta es una fecha tan importante que el Congreso de la Nación lo declaró fiesta nacional desde 1824.

