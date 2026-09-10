Muere Miss Austria tras enfrentar siete operaciones

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El mundo de la moda y los certámenes de belleza está de luto por la muerte de Lucia Sisic, Miss Austria, quien falleció de manera repentina a los 22 años.

La joven había construido una carrera destacada en los concursos de belleza. En 2024 obtuvo la corona de Miss Viena y posteriormente se convirtió en Miss Austria. Su triunfo la posicionó como una de las figuras jóvenes del modelaje en su país.

Sin embargo, detrás de sus logros había una historia marcada por problemas cardíacos. Sisic padecía una malformación congénita en una válvula del corazón, una condición que requirió varias intervenciones quirúrgicas.

Según Prensa Libre, la modelo fue operada hasta siete veces debido a esta afección. La última intervención ocurrió meses antes de su fallecimiento.

¿De qué padecía Lucia Sisic, Miss Austria?

La malformación que sufría Sisic afectaba una de las válvulas cardíacas. Estas estructuras cumplen una función esencial en el corazón, pues regulan el paso de la sangre entre sus diferentes cavidades.

Su condición de salud marcó buena parte de su vida. A pesar de las dificultades, la joven continuó con su carrera y alcanzó importantes títulos en los certámenes de belleza.

Prensa Libre señala que Sisic había pasado por siete operaciones cardíacas. Su muerte fue confirmada después de su última intervención, aunque no se ha establecido públicamente una causa específica del fallecimiento.

La muerte de Miss Austria causa conmoción

La noticia generó reacciones en Austria y entre personas vinculadas con el mundo de la moda. La organización Miss Austria expresó sus condolencias y recordó a Sisic por su carácter y la inspiración que transmitía a quienes la conocieron.

La joven tenía 22 años y había conseguido superar varias intervenciones médicas antes de su muerte. Según Prensa Libre, su fallecimiento ocurrió de manera inesperada y provocó conmoción entre sus seguidores.

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial una causa concreta de muerte. Los antecedentes cardíacos de Sisic forman parte de la información difundida sobre su estado de salud, pero no permiten establecer por sí solos qué provocó su fallecimiento.

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