Muere Margaret Hamilton, pionera del programa Apolo

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Margaret Hamilton, pionera de la informática y figura clave del programa Apolo de la NASA, falleció a los 90 años, informó este jueves, 8 de octubre de 2026, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según EFE.

Hamilton lideró el equipo encargado de desarrollar el software utilizado por las . Su trabajo fue fundamental para los sistemas informáticos que permitieron a Estados Unidos llevar seres humanos a la Luna.

Margaret Hamilton y el software del programa Apolo

Durante más de dos décadas, Hamilton trabajó en el MIT. Allí abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería de software.

La institución destacó que dirigió al equipo que programó los primeros ordenadores utilizados para llevar astronautas a la Luna. Su trabajo también ayudó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina propia.

Hamilton publicó más de 130 trabajos durante su trayectoria. Trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970 y luego desarrolló una carrera empresarial en el sector tecnológico, según EFE.

La ingeniera que anticipó los errores informáticos

Uno de los principales aportes de Hamilton fue desarrollar sistemas capaces de gestionar errores durante las misiones espaciales. Su enfoque buscaba anticipar problemas y mantener el funcionamiento de los equipos en situaciones críticas.

Olivier de Weck, profesor del MIT y director interino de Aeronáutica y Astronáutica, destacó su capacidad para trabajar cuando la ingeniería de software apenas comenzaba a desarrollarse.

Hamilton definió nuevas formas de trabajo y lideró equipos que desarrollaron sistemas de gran complejidad para su época.

Margaret Hamilton recibió la Medalla de la Libertad

Nacida en Paoli, Indiana, en 1936, Hamilton estudió matemáticas en el Earlham College. Se graduó en 1958, con una especialización secundaria en filosofía.

Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En 2016, el presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad.

Según EFE, el galardón reconoció su contribución al desarrollo de la ingeniería de software y su papel en la tecnología que ayudó a Estados Unidos a llegar a la Luna.

El MIT destacó que Hamilton fue una fuente de inspiración para generaciones de informáticos e ingenieros. También resaltó su filosofía de “gestionar lo desconocido” frente a los desafíos tecnológicos.

Con información de EFE

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