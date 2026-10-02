Muere Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard, condenada por matar a su madre

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija Aurora, murió el día en que cumplía años. Las autoridades lo encontraron sin vida en una residencia de Raceland, Louisiana, el jueves por la noche, luego de recibir un aviso a las 18:15. La Oficina del Sheriff de Lafourche confirmó el hallazgo y señaló que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La muerte de Urker causó una reacción de Blanchard, quien pidió privacidad para su hija, sus familias y las personas cercanas que atraviesan el duelo. “No doy crédito. No puedo ni pensar”, declaró a la revista People. La mujer también contó que gritó hasta que le ardió la garganta y describió la pérdida como un dolor que no puede expresar con palabras. Según el comunicado que compartió, Urker atravesaba una etapa emocional complicada y el rechazo que recibía en redes sociales lo afectaba profundamente. Blanchard lo describió como un padre entregado y como el amor de su vida.

Una relación que comenzó durante la prisión de Blanchard

Gypsy Rose Blanchard conoció a Urker mientras cumplía una condena de ocho años y medio de prisión por ayudar a matar, en 2015, a su madre, Dee Dee Blanchard. Urker le escribió una carta de apoyo después de ver el documental ‘Mommy Dead and Dearest’, estrenado en 2017. Según contó Gypsy Rose en el podcast ‘We Need to Talk’, la carta no tenía un sentido romántico e incluía el número telefónico de Urker.

Blanchard lo llamó y, según relató, sintió pocos minutos después de conversar que ambos se conocían desde hacía mucho tiempo. La relación duró dos años y terminó con un compromiso mientras ella permanecía en prisión. Sin embargo, Urker rompió con ella meses después.

Luego, Blanchard se casó con Ryan Anderson, un maestro de Louisiana, durante una ceremonia en prisión en julio de 2022. La pareja se separó en 2023 y Blanchard retomó posteriormente su relación con Urker. Ambos tuvieron una hija a finales de 2024. Días después del nacimiento, Urker publicó en Instagram que la bebé era “el mejor regalo de todos”.

Blanchard también contó que Aurora nació exactamente un año después de su salida de prisión, en diciembre de 2023. En el podcast ‘We Need to Talk’, explicó que sostener a su hija despertó en ella el deseo de darle todo aquello que no recibió durante su propia infancia.

En la información difundida tras la muerte de Urker también aparecieron versiones sobre una supuesta separación reciente y una posible solicitud de custodia de la hija. Esos datos no están confirmados y Blanchard no los mencionó en el comunicado que compartió con People.

El caso que convirtió a Gypsy Rose en una figura mediática

La historia de Gypsy Rose comenzó mucho antes de su relación con Urker. Dee Dee Blanchard, su madre, convenció durante años a médicos y personas de su entorno de que su hija padecía enfermedades que en realidad no tenía, entre ellas leucemia, distrofia muscular y asma.

El caso se relacionó con el síndrome de Munchausen por poder, una forma de maltrato en la que una persona cuidadora finge, exagera o provoca enfermedades en un niño para recibir atención y compasión. En el caso de Gypsy Rose, su madre la sometió a situaciones que incluían tratamientos médicos y otras intervenciones.

Con el paso de los años, Gypsy Rose encontró en internet un espacio para relacionarse con otras personas y comenzó a comprender que su situación familiar no era normal. Allí hizo amistades y conoció a quien posteriormente participó con ella en el plan para matar a su madre.

Blanchard cumplió una condena de ocho años y medio por su participación en el crimen. Su caso adquirió gran notoriedad y posteriormente llegó a documentales y producciones como ‘Mommy Dead and Dearest’, ‘Gypsy’s Revenge’ y ‘The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard’. Recuperó la libertad en diciembre de 2023.

La muerte de Urker ocurre después de varios años marcados por la relación con Blanchard, la separación de la pareja y el nacimiento de su hija. Las autoridades de Lafourche mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

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