Una moneda definió al alcalde de un distrito de Perú

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Rubén Quispe Capajaña ganó la alcaldía de Conima mediante un sorteo público. Los dos candidatos obtuvieron 671 votos en las elecciones municipales.

Una moneda de un sol definió quién será el próximo alcalde del distrito de Conima, en la región de Puno, Perú. La elección terminó en empate y las autoridades recurrieron a un sorteo público para determinar al ganador.

El vencedor fue Rubén Quispe Capajaña, candidato del partido Somos Perú. Se impuso a Salomino Mamani Quispe, de País Para Todos, durante un procedimiento realizado el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Según informó El Mundo CR, ambos aspirantes consiguieron exactamente 671 votos, equivalentes al 27,739 % de los sufragios válidos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró el 100 % de las actas contabilizadas.

Una moneda de un sol definió la alcaldía de Conima

Ante el empate, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané organizó una audiencia pública para resolver la contienda.

El procedimiento comenzó con una selección entre los representantes de las dos agrupaciones políticas. El personero de Somos Perú obtuvo el derecho a escoger primero el lado de la moneda.

Eligió “sello” entre cinco monedas de un sol dispuestas para el sorteo. Posteriormente, el presidente del organismo electoral lanzó una de ellas al aire. El resultado favoreció a Quispe Capajaña.

El Mundo CR detalló que el mecanismo permitió resolver oficialmente la elección municipal, luego de que ninguno de los candidatos consiguiera superar al otro en las urnas.

¿Qué dice la ley electoral de Perú sobre los empates?

Aunque la definición mediante una moneda llamó la atención, el procedimiento está contemplado en la legislación peruana.

El numeral 6 del artículo 26 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) establece que los empates entre candidatos se resuelven mediante sorteo.

El candidato perdedor cuestionó el resultado

Tras conocer la decisión, Salomino Mamani expresó su desacuerdo con el mecanismo electoral. También planteó modificar la legislación para contemplar una segunda vuelta en estos casos.

Por su parte, Quispe manifestó su confianza antes del sorteo. Según El Mundo CR, el resultado convirtió una elección empatada en una definición que dependió de una moneda de un sol.

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