Modelo colombiana desapareció tras viajar a una entrevista de trabajo

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

María Alejandra Molina Solano, una modelo colombiana de 27 años, desapareció después de viajar de Bogotá a Cali por una supuesta entrevista laboral. Su familia investiga varias pistas que generan preocupación.

Desaparición de María Molina tras viajar a Cali

María Molina salió de Bogotá con destino a Cali para cumplir compromisos relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Según los reportes de medios locales citados por El Heraldo de México, la joven mantuvo comunicación con su hermana Natalia durante las primeras horas del viaje.

Alrededor de las 11:00 del domingo 11 de octubre de 2026, la modelo avisó que había llegado a su destino. Para confirmar su llegada, envió una fotografía del lugar donde tenía previsto hospedarse.

María también explicó que esperaría hasta las 15:00 para ingresar a la habitación. Sin embargo, la comunicación con su hermana se interrumpió ese mismo día.

Las pistas que rodean la desaparición de la modelo

A las 18:00 del domingo, Natalia recibió el último mensaje de María. Aunque intentó responder, no volvió a obtener noticias de ella. Para el lunes, los mensajes dejaron de llegar al teléfono celular de la joven.

Una de las principales dudas está relacionada con el destino del viaje. Según la información difundida por El Heraldo de México, María habría dicho a su madre que viajaría a Medellín por motivos personales. A su hermana, en cambio, le comentó que iría a Cali para una entrevista de trabajo.

Esta diferencia entre las versiones genera interrogantes sobre el verdadero motivo del desplazamiento y el lugar al que se dirigía.

Transferencia de dinero genera nuevas interrogantes

Otra pista surgió después de que una amiga revisara la fotografía enviada por María. La mujer manifestó que le llamó la atención el tamaño reducido de la unidad habitacional donde la modelo planeaba alojarse, pues esperaba que fuera un hotel.

Además, trascendió que María habría realizado una transferencia de 172 000 pesos colombianos, aproximadamente (53,89 dólares) el domingo en que perdió contacto con su familia y amigos.

El Heraldo de México reportó estos elementos como parte de las circunstancias que rodean el caso. Hasta el momento, las pistas descritas no permiten establecer qué ocurrió con la modelo ni confirmar su paradero.

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