Mia Khalifa causa polémica por mensaje en el que crítica a Israel

Mia Khalifa, exactriz porno, realizó una publicación en su cuenta de Twitter en la que estaría criticando a Israel por su actuación en la más reciente escalada de violencia desatada en la Franja de Gaza.

En el tuit, la famosa compartió dos imágenes de ella bebiendo una copa de vino. Sin embargo, lo que desató la polémica fue el mensaje que acompañó la publicación, el cual decía: “Mi vino es más viejo que tu ‘estado’ de apartheid”.

De acuerdo con la definición de ‘Oxford Languages’, apartheid es la “segregación de un grupo humano por razones étnicas, culturales o sociales”. Por lo que muchos interpretaron que se refería al actuar de Israel frente a los palestinos.

Por consiguiente, las palabras de Khalifa causaron el enojo de varios internautas, quienes la criticaron por la publicación.

Este fue el caso del usuario @Israellycool, quien mencionó: “Seamos honestos, tú eres una don nadie”.

Pero las cosas no pararon ahí, incluso, uno de estos usuarios señaló que la mujer estaría bebiendo una botella de vino que habría sido fabricada en la época en que Francia estaba ocupada por los Nazis.

“Estás tomando una botella de vino que fue hecha en 1943 mientras niegas cientos de años de historia judía en nuestra tierra ancestral. Me alegra saber que encontraste una manera perfecta para mostrar tu antisemitismo”, comentó el internauta @HenMazzig, quien es un escritor israelí y que trabaja con medios internacionales como ‘Newsweek’, ‘NBC News’ y ‘Los Angeles Times’.

Cabe resaltar que antes de publicar este tuit, Khalifa ya había hecho otra publicación en Twitter en la que se pronunciaba de forma sarcástica sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

“Cuando escuchas que alguien llama el apartheid de Palestina ‘guerra’”, mencionó en la publicación.

Este miércoles la exactriz porno volvió a utilizar sus redes sociales para defender su posición frente al conflicto israelo-palestino y defenderse de una publicación que hizo el medio estadounidense ‘The Daily Wire’

“Censurenme de todos los países de lengua árabe, pero yo seguiré gritando ‘liberen a Palestina’ y ‘recen por Beirut’”, mencionó.

I’m sorry your mental capacity can’t fathom issues past your own personal agendas. Ban me from all Arabic speaking countries and I’ll still be screaming “free Palestine” and “pray for Beirut” in every other language under the sun. https://t.co/xuZkUKSNNn