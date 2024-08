El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno no puede, y “no le corresponde” detener al mandatario ruso, Vladímir Putin. Esto en el caso de que acepte la invitación a la investidura de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre próximo.

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, nosotros estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la paz”, dijo el mandatario.

La reacción del gobernante mexicano ocurre luego de la polémica que generó la convocatoria general que hizo Sheinbaum a todas las naciones con las que México tiene relaciones diplomáticas, entre ellas Rusia, aunque no se sabe qué países confirmaron su asistencia.

La noticia sobre la invitación de Sheinbaum a Putin para asistir a la ceremonia de investidura causó polémica en la prensa internacional. El mandatario ruso tiene una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), de la que México es integrante, por la invasión a Ucrania.

“Ya lo explicó la presidenta, México tiene relaciones con casi todos los países del mundo”, expuso López Obrador.

Se refirió a las diferencias con Ecuador y Perú

Aún así, descartó a Ecuador y Perú porque su Gobierno tiene “diferencias” con ambos.

“Ahora no hay relaciones con Ecuador, porque invadieron nuestra embajada, y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los Gobiernos, pero no de los pueblos porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú”, expuso.

Recordó que si bien invitaron a todos los Gobiernos con los que México tiene relaciones, cada uno de ellos decide si asiste o no asiste. Aseguró que todo tiene que ver con la política diplomática de México.

“También invitamos a todos hace como un año en el desfile (del Día de la Independencia) pasado. Invitamos a países que siempre invitamos para que participen, creen una delegación y que participe en el desfile y vinieron de Rusia y nos hicieron un escándalo tremendo porque estuvieron de Rusia y de otros países”, señaló.

La presidenta electa no precisó el miércoles si Putin aceptó la invitación. Tampoco aclaró, a la pregunta expresa de periodistas, si espera la asistencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

¿Acudirá el rey de España?

Tampoco precisó si el rey de España, Felipe VI, estará presente en el acto.

Esto luego de que el pasado 30 de julio, Sheinbaum dijo estar de acuerdo en que “debe haber un perdón por parte de España” por “la conquista española” que dejó “muchas masacres y violencia”, aunque insistió en mantener las relaciones con ese país.

Desde 2019, López Obrador, cuyo Gobierno termina el próximo 30 de septiembre, insistió en que España debe ofrecer disculpas a México por los abusos cometidos en la conquista, lo que pidió a Felipe VI en una carta.