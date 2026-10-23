Melania Trump media un alto el fuego local entre Rusia y Ucrania

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Melania Trump anunció este viernes 23 de octubre de 2026 que ayudó a concretar un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania en Oleshki, una ciudad del sur ucraniano afectada por la guerra. El acuerdo entraría en vigor el próximo 29 de octubre de 2026, informó EFE.

Según un comunicado de su oficina, ambas partes aceptaron suspender temporalmente las acciones militares en la zona. El objetivo es permitir el ingreso de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de civiles mediante un corredor seguro.

La primera dama afirmó que la situación en Oleshki es crítica. Sus habitantes afrontan escasez de agua potable, alimentos, medicamentos y electricidad. Además, las carreteras minadas y los ataques frecuentes dificultan la asistencia.

El acuerdo busca evacuar a civiles y entregar ayuda humanitaria

La propuesta contempla la participación de representantes civiles rusos y ucranianos para evaluar las necesidades de la población. Quienes decidan abandonar la ciudad recibirán apoyo y transporte hacia el destino que elijan.

Melania Trump señaló que algunos habitantes podrían dirigirse a Rusia y otros a Ucrania. También indicó que equipos de ambos países coordinarán la logística, incluidas las tareas de desminado.

La Casa Blanca aseguró que la primera dama mantuvo conversaciones con las dos naciones para establecer los procedimientos y las condiciones de la tregua, según EFE.

Donald Trump elogia la mediación de su esposa

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió la intervención de su esposa y aseguró que Rusia y Ucrania están cooperando con ella. Consultado sobre una posible participación de Melania en una cumbre de paz, respondió que no era una mala idea.

Sin embargo, indicó que ella continúa centrada en facilitar el regreso de niños separados de sus familias por la guerra. La primera dama recordó que utilizó canales de comunicación con ambos países para promover reunificaciones. Según sus declaraciones, 34 menores han regresado con sus familias.

El anuncio se produce después de reuniones del enviado especial estadounidense Steve Witkoff con los presidentes Volodímir Zelenski y Vladímir Putin para reactivar las negociaciones, informó EFE.

Con información de EFE

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