Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Una serie de mareas extraordinariamente altas golpea la costa de California, Estados Unidos, desde inicios de esta semana. El fenómeno provoca inundaciones en zonas bajas, daños materiales y evacuaciones preventivas en varias comunidades costeras, ante el riesgo de nuevas crecidas del nivel del mar.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles 25 de noviembre de 2026 sobre inundaciones costeras extremas en los condados de Orange, San Diego y varias áreas de la bahía de San Francisco.

Las mareas, conocidas como king tides, alcanzaron niveles cercanos a récords históricos. En la bahía de San Francisco, el nivel del mar superó los 2,5 metros y se aproximó a la marca máxima registrada en 1983.

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Humboldt registra una de las mareas más altas de su historia

En el condado de Humboldt, ubicado a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco, la pleamar superó los tres metros el martes 24 de noviembre. Esta altura representa la segunda marca más elevada que registra esa estación.

Ante el avance del agua, las autoridades ordenaron la evacuación de una comunidad costera hasta nuevo aviso. La medida responde al riesgo que representan las crecidas para las viviendas y los habitantes de esa zona.

El fenómeno también afecta a otros puntos del litoral californiano, donde el fuerte oleaje incrementa la presión sobre las zonas cercanas al mar.

Santa Cruz alerta a residentes de 200 viviendas

En el condado de Santa Cruz, en el centro de California, los servicios de emergencia emitieron avisos de evacuación preventiva para unas 200 viviendas ubicadas a lo largo de la carretera costera.

La advertencia responde al pronóstico del NWS sobre nuevas crecidas del nivel del mar. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que las mareas extraordinarias afecten a más sectores residenciales.

En el condado de Santa Barbara, las autoridades también difundieron alertas de evacuación para sectores costeros de Montecito, Summerland y Carpinteria. Además, ordenaron el cierre de playas ante el fuerte oleaje previsto para los próximos días.

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El oleaje destruye parte de un muelle en Pacifica

Las mareas y el fuerte oleaje también provocaron daños en la infraestructura costera. En Pacifica, al sur de San Francisco, las olas destruyeron una parte del muelle de la ciudad.

La situación mantiene en alerta a varias localidades del litoral, desde el norte hasta el sur de California. Entre los sectores afectados constan La Jolla, Santa Barbara, Los Ángeles y la bahía de San Francisco.

El Niño influye en las condiciones del litoral

La influencia del fenómeno de El Niño agrava las condiciones del mar y contribuye al comportamiento de las mareas extraordinarias. El aumento del nivel del agua, junto con el oleaje intenso, eleva el riesgo de inundaciones en las zonas costeras bajas.

Estados Unidos también afronta una fuerte tormenta costera en vísperas del Día de Acción de Gracias. El temporal coincide con uno de los períodos de mayor tráfico aéreo de los últimos 16 años y genera condiciones adversas por las inundaciones, las mareas altas y las nevadas.

Marea alta en California, preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurre en la costa de California por las mareas extraordinariamente altas de noviembre de 2026? Las mareas extraordinariamente altas provocan inundaciones en zonas costeras, daños materiales y evacuaciones de emergencia en varias localidades de California, Estados Unidos.

El fenómeno se registra desde inicios de la semana del 23 de noviembre y afecta sectores del norte, centro y sur del estado. Las autoridades mantienen alertas ante el riesgo de nuevas crecidas del nivel del mar. ❓ ¿Qué altura alcanzó el nivel del mar en la bahía de San Francisco? El nivel del mar superó los 2,5 metros y se acercó al récord histórico registrado en 1983.

La bahía de San Francisco figura entre las zonas afectadas por las mareas extraordinarias, conocidas como king tides, que provocan inundaciones en sectores costeros bajos. ❓ ¿Qué condados de California están bajo alerta por inundaciones costeras extremas? El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) alertó sobre inundaciones extremas en Orange, San Diego y varias zonas de la bahía de San Francisco.

La advertencia se difundió el miércoles 25 de noviembre de 2026, ante las condiciones del mar y el pronóstico de nuevas crecidas. ❓ ¿Qué ocurrió en el condado de Humboldt por las mareas altas en California? La pleamar superó los tres metros el martes 24 de noviembre y alcanzó la segunda altura más elevada registrada en esa estación.

Humboldt se encuentra a más de 320 kilómetros al norte de San Francisco. La situación obligó a las autoridades a ordenar la evacuación de una comunidad costera hasta nuevo aviso. ❓ ¿Cuántas viviendas recibieron alertas de evacuación preventiva en Santa Cruz, California? Los servicios de emergencia emitieron alertas preventivas para aproximadamente 200 viviendas del condado de Santa Cruz.

Las casas están ubicadas a lo largo de la carretera del litoral. La medida responde al pronóstico del NWS sobre nuevas crecidas del nivel del mar. ❓ ¿En qué localidades del condado de Santa Barbara se emitieron alertas de evacuación? Las alertas alcanzaron sectores costeros de Montecito, Summerland y Carpinteria.

Las autoridades también dispusieron el cierre de playas ante el fuerte oleaje previsto para los próximos días. ❓ ¿Qué daños provocó el fuerte oleaje en Pacifica, California? El oleaje destruyó una parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco.

Los daños materiales ocurrieron durante los episodios de mareas extraordinarias y fuerte oleaje que afectan al litoral californiano desde principios de semana. ❓ ¿Qué relación tiene el fenómeno de El Niño con las mareas extraordinarias en California? La influencia de El Niño agrava las condiciones del mar y contribuye al comportamiento de las mareas extraordinarias.

La combinación de niveles elevados del agua y oleaje intenso incrementa el riesgo de inundaciones en zonas costeras bajas. ❓ ¿Qué otras ciudades de California registran fuerte oleaje por las mareas altas? Los reportes mencionan La Jolla, Santa Barbara, Los Ángeles y la bahía de San Francisco.

Estas localidades se distribuyen entre el sur y el norte de California y forman parte de las zonas afectadas por las condiciones marítimas extraordinarias. ❓ ¿Qué condiciones climáticas enfrenta Estados Unidos antes del Día de Acción de Gracias de 2026? Estados Unidos afronta una fuerte tormenta costera, con inundaciones, mareas extraordinarias y nevadas.

El temporal coincide con el período de mayor tráfico aéreo de los últimos 16 años, en vísperas de la celebración del Día de Acción de Gracias.







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