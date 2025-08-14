El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió este jueves, 14 de agosto de 2025, que la Administración de Donald Trump “confrontará” a los carteles del narcotráfico que amenacen la seguridad nacional al traficar con “veneno”. Citó el caso del Cartel de los Soles que, dijo, está liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Rubio anunció el despliegue de tropas de EE.UU. en el Mar Caribe y se refiere al Cártel de los Soles de Venezuela como amenaza para la seguridad nacional.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas declaraciones durante un evento en el Departamento de Estado en el que evitó responder a la pregunta directa de la prensa sobre si Estados Unidos desplegará tropas en América Latina para combatir a los grupos criminales, de acuerdo con Efe.

“Hay grupos narcoterroristas designados que operan en la región. Algunos de ellos utilizan el espacio aéreo internacional y las aguas internacionales para traficar veneno a Estados Unidos. Y esos grupos serán combatidos. El presidente lo ha dejado claro desde que asumió el cargo”, añadió.

Rubio señala la amenaza de Maduro y el Cartel de los Soles

Posteriormente, Rubio se refirió en específico al Cartel de los Soles, una organización que “se hace pasar por un gobierno”, dijo en referencia al Ejecutivo de Maduro, que según Washington lideraría este grupo.

Rubio lamentó que hasta ahora no se le haya prestado “suficiente atención” a este grupo que, según el secretario de Estado, es “una de las organizaciones criminales más amplias”.

“El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tal. Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control de un territorio nacional, de un país, y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana”, añadió.

Y concluyó: “Cualquier cosa que suponga una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la vamos a enfrentar”, citó Efe.

El Cartel de los Soles fue declarado el pasado julio como grupo terrorista por parte del Gobierno de Trump, que además elevó hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Venezuela se pronunció sobre el Cartel de los Soles

De acuerdo con la agencia Efe, Caracas defiende que la existencia del Cartel de los Soles es un “invento” de Washington.

El canciller venezolano, Yván Gil, alertó que percibe de Estados Unidos una “grave amenaza militar” que bajo el pretexto de combatir el narcotráfico busca convertir a Latinoamérica en un “nuevo escenario de guerra colonial”.

Ministro de Defensa de Colombia avala despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, dio su aval al despliegue de tropas de Estados Unidos en el mar Caribe para perseguir a narcotraficantes latinoamericanos.

La decisión, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, fue resaltada por Sánchez como parte de la cooperación histórica entre ambos países, informó El Colombiano.

“El trabajo conjunto ha sido clave. Este año llevamos 601 toneladas de cocaína incautadas, un 16 % más que en 2024, gracias a estos mecanismos”, afirmó el ministro. Recordó también las operaciones Orión de la Armada Nacional y la cooperación con la Fuerza Aeroespacial colombiana bajo la estrategia Ceros.

Según El Colombiano, Sánchez subrayó que la llegada de fuerzas estadounidenses se hará respetando la soberanía y siguiendo protocolos internacionales, con el fin de golpear de forma contundente al crimen organizado transnacional.

El presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado sobre el anuncio, pese a sus tensiones previas con el gobierno de Donald Trump. Por su parte, Rubio argumentó que la medida responde a la defensa de la seguridad nacional estadounidense frente a los cárteles, aprovechando la cooperación con países aliados, reseñó El Colombiano.

