Madre de Noelia Castillo denuncia violación antes de la eutanasia

La madre de Noelia Castillo, la joven que recibió la eutanasia en España el pasado 26 de marzo, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona y Tarragona. En esta denuncia, Yolanda Ramos afirmó que su hija fue violada en dos ocasiones antes de su muerte.

Manuscritos que confirman las agresiones

En un video difundido por la prensa española el jueves 16 de julio, Yolanda mostró manuscritos de Noelia que confirman las agresiones sexuales. Estos documentos incluyen nombres, teléfonos y fotografías.

“He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que eso es lo que ella tanto quería… Noelia habló de las violaciones en televisión, y el mismo día que ella murió, me dio su diario y cuando lo leí entendí muchas cosas”, expresó.

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Justicia para Noelia y otras víctimas

Yolanda añadió: “A mi hija ya no me la van a devolver pero tampoco quiero que todo esto se quede en el olvido. Lo hago por ella y también por otras chicas que le han pasado lo mismo y ellas no denuncian… Yo solamente quiero justicia”.

Detalles sobre las agresiones sufridas

La primera agresión habría sido cometida por su expareja, mientras que la segunda ocurrió en un bar, donde presuntamente fue drogada por un camarero y posteriormente abusada por tres hombres. Este último incidente llevó a Noelia a intentar quitarse la vida, lo que resultó en su paraplejía en 2022 y una serie de afecciones asociadas, como dolor neuropático, alteraciones sensitivas, incontinencia fecal y dependencia funcional permanente.

El proceso de eutanasia

Noelia Castillo, una joven parapléjica de 25 años, solicitó la eutanasia en España el 10 de abril de 2024. Tres meses después, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) aprobó su solicitud por unanimidad. Casi un año después, el jueves 26 de marzo de 2026, recibió la eutanasia en un hospital español.

Un caso que genera debate sobre derechos humanos

En entrevistas televisivas, Noelia explicó que mediante la eutanasia buscaba poner fin al sufrimiento que arrastraba desde años atrás. Este caso abrió un intenso debate sobre los derechos humanos y eutanasia, especialmente en relación con personas con discapacidad. Su situación se convirtió en uno de los casos más visibles en torno a este procedimiento debido a su edad y al proceso judicial que lo precedió.

Noelia Castillo habló de las agresiones sexuales; preguntas frecuentes

❓¿Qué denunció la madre de Noelia Castillo tras la muerte de su hija?

Yolanda Ramos denunció que Noelia Castillo fue víctima de dos agresiones sexuales antes de recibir la eutanasia.

La denuncia fue presentada ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona. Según la madre, los hechos quedaron documentados en manuscritos que Noelia le entregó antes de morir, donde identificó a los presuntos responsables con nombres, teléfonos y fotografías.

❓¿Qué pruebas presentó la madre de Noelia Castillo en su denuncia?

Presentó manuscritos escritos por Noelia que relatan las presuntas agresiones sexuales.

Yolanda Ramos mostró estos documentos en un video difundido por la prensa española. Aseguró que su hija le entregó el diario el mismo día de su muerte y que, al leerlo, comprendió el alcance de los hechos denunciados.

❓¿Qué se sabe sobre las presuntas agresiones sexuales contra Noelia Castillo?

La denuncia señala dos hechos: uno atribuido a una expareja y otro ocurrido en un bar, donde presuntamente fue drogada y abusada por tres hombres.

Según el relato de la madre, el segundo episodio llevó a Noelia a intentar quitarse la vida. Como consecuencia, quedó parapléjica en 2022 y desarrolló secuelas permanentes, entre ellas dolor neuropático, alteraciones sensitivas, incontinencia fecal y dependencia funcional.

❓¿Cuándo y por qué recibió la eutanasia Noelia Castillo?

Noelia Castillo recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026 en un hospital de España.

La joven solicitó el procedimiento el 10 de abril de 2024. La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su petición por unanimidad y ella explicó públicamente que buscaba poner fin al sufrimiento físico y emocional derivado de su condición.

❓¿Por qué el caso de Noelia Castillo generó debate en España?

Porque reavivó el debate sobre la eutanasia, los derechos humanos y la situación de las personas con discapacidad.

Debido a su edad, a su condición de paraplejía y al proceso judicial que precedió a la autorización de la eutanasia, el caso se convirtió en uno de los más mediáticos en España, generando un amplio debate social y jurídico.



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