El lunes 11 de agosto de 2025, Madonna pidió al papa León XIV que viaje a Gaza para ayudar a los niños afectados por la guerra.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la cantante expresó: “Santísimo Padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento”.

Pedido de Madonna al papa León XIV

Madonna aseguró que “los niños del mundo pertenecen a todos” y afirmó que el Papa es “el único a quien no pueden negarle la entrada”.

Solicitó que se abran por completo los corredores humanitarios para salvar a los menores.

En la misma publicación, Madonna instó a donar a organizaciones humanitarias que entregan alimentos a la población de Gaza, como World Central Kitchen y Women Wage Peace. Explicó que su llamado coincidía con el cumpleaños de su hijo Rocco.

“Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”, escribió.

La cantante recalcó que no culpa a nadie por la situación ni toma partido. “Todos sufren. Incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación”, dijo.

Contexto de la crisis humanitaria en Gaza

El Ministerio de Sanidad del enclave reportó que, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, 222 personas murieron por desnutrición, entre ellas 101 menores.

Las organizaciones humanitarias atribuyen el aumento de fallecimientos al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas, entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, que impidió la entrada de alimentos, medicinas y combustible. Desde entonces, la ayuda que llega sigue siendo limitada.