Lluvias torrenciales en España dejan una mujer fallecida

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta Adam dejaron una mujer fallecida en España y causaron interrupciones en el transporte aéreo. Las zonas más afectadas son la costa mediterránea de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, donde las autoridades activaron la alerta roja por peligro extraordinario, informó EFE el domingo 18 de octubre de 2026.

Borrasca Adam deja una víctima mortal en Cataluña

Los equipos de emergencia localizaron en el mar el cuerpo de una mujer desaparecida el sábado en Cabrera de Mar, en la provincia de Barcelona. La víctima fue arrastrada por el agua durante el temporal y se convirtió en la primera persona fallecida por este fenómeno meteorológico.

En Cataluña, dos personas también tuvieron que ser rescatadas después de quedar atrapadas en un automóvil en Sentmenat, otra localidad de la provincia de Barcelona.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de ríos y torrentes.

Aeropuerto de Ibiza suspende vuelos por las tormentas

El aeropuerto de Ibiza reabrió después de suspender sus operaciones en dos ocasiones debido a la intensidad de las tormentas. Las incidencias provocaron el desvío de 16 vuelos y la cancelación de otros cinco.

Las interrupciones afectaron al tráfico aéreo nacional e internacional. Además, el temporal ocasionó daños en infraestructuras, inundaciones en poblaciones y terrenos, y la suspensión de actividades públicas.

Según EFE, las precipitaciones afectan especialmente a Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

España activa alerta roja por lluvias extremas

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, advirtió que España atraviesa las horas más adversas del temporal. El fenómeno está impulsado por la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo.

En algunas zonas, las precipitaciones podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas.

Del Campo pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de cauces y zonas inundables.

La intensidad de la borrasca podría disminuir a partir del martes. Mientras tanto, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante el riesgo de nuevas inundaciones y emergencias.

Con información de EFE

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