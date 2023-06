Kristel Candelario enfrenta seis cargos tras muerte de su bebé

Imagen referencial. Kristel Candelario, la mujer de 31 años de edad que abandonó a su bebé de 16 meses para ir de vacaciones, enfrenta al menos seis cargos por la muerta de la pequeña. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com y Agencias

Kristel Candelario, la mujer de 31 años de edad que abandonó a su bebé de 16 meses para ir de vacaciones, enfrenta al menos seis cargos por la muerta de la pequeña.

Medios internacionales han publicado varios detalles de este caso que conmocionó a la localidad de Cleveland, en Ohio.

Candelario enfrentaría cargos por varios delitos: homicidio agravado, dos por asesinato, agresión criminal y poner en peligro a niños, según una publicación hecha por CNN.

Bebé murió sola en su casa

Según relatan los medios internacionales, la madre de la menor la dejó sola en la vivienda familiar para ir de vacaciones a Puerto Rico y a Detroit. El viaje se habría extendido por al menos 10 días.

La mujer fue quien encontró el cuerpo sin vida de su pequeña hija y dio parte a las autoridades.

El Departamento del Sheriff encontró a la bebé “envuelta en mantas sucias” con heces y orina y sólo pudo declarar su muerte, según un reporte de la cadena Telemundo. “Los investigadores dijeron que estaba extremadamente deshidratada”, se indica.

Padre de origen ecuatoriano

Henry García, un hombre ecuatoriano, sería el padre de la menor. “Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (...) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó a Telemundo.

El ciudadano ha solicitado una visa humanitaria para ir a retirar los restos mortales de la pequeña niña.

