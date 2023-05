Kamala Harris, la primera mujer en dar discurso de graduación en West Point

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se convirtió en la primera mujer en pronunciar el discurso de graduación en la academia militar de West Point, en el estado de Nueva York.

Harris advirtió a los graduados que están entrando en un "mundo inestable" donde ya no se siguen las normas internacionales que tanto tiempo se han respetado en el discurso que ha sido publicado por la propia Casa Blanca.

"La agresión de Rusia es un ataque a la vida y la libertad del pueblo ucraniano y un ataque a las reglas y normas internacionales que han servido de base para la seguridad y la prosperidad internacionales durante generaciones" ha dicho.

También habló sobre la presencia de China en el Indo-Pacífico, llamando al país una amenaza para la "libertad de los mares" y las "reglas del comercio internacional" y ha advertido del "terrorismo persistente" y "una crisis climática acelerada" en todo el mundo.

Harris ya hizo historia en 2021 como la primera mujer en dar un discurso de graduación en la Academia Naval y en 2022, habló en la ceremonia de graduación de la Academia de la Guardia Costera, según informa la CNN.

As I told the West Point Class of 2023, global security and global prosperity depend on the leadership of the United States of America.



And a strong America remains indispensable to the world. pic.twitter.com/e5rh9CqFp6