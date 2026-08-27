El juicio por el 11-S en Guantánamo revive 27 años después el caso de terrorismo

El juicio contra cuatro acusados de organizar los ataques del 11-S, atribuidos a Al-Qaeda, ya tiene una nueva fecha en Guantánamo. Un juez militar fijó para el 5 de junio de 2028 el inicio del proceso contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal arquitecto del plan, y otros tres acusados. El juicio llegará casi 27 años después de los atentados.

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York; otro contra el Pentágono, en Virginia; y el cuarto cayó en Pensilvania después de que pasajeros intentaran recuperar el control. Los ataques dejaron 2976 muertos, según el FBI, y marcaron un cambio en la política estadounidense contra el terrorismo.

El juicio por el 11-S y terrorismo en Guantánamo llega tras décadas

Michael Schrama, juez militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estableció el 5 de junio de 2028 como fecha para comenzar el proceso. La Fiscalía pretendía iniciar en enero de 2027, pero todavía deben resolverse disputas sobre las pruebas y otros asuntos previos al juicio.

Además de Khalid Sheikh Mohammed, serán procesados Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali, conocido como Ammar al-Baluchi, y Mustafa al-Hawsawi. La acusación sostiene que participaron en distintas tareas relacionadas con la planificación, financiación o apoyo logístico de los atentados.

¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed?

La Comisión del 11-S identificó a Khalid Sheikh Mohammed como el principal arquitecto de los ataques. Según su investigación, presentó a Osama bin Laden una propuesta para utilizar aviones secuestrados contra objetivos estadounidenses.

El plan original contemplaba hasta 10 aeronaves y más objetivos, pero su complejidad llevó a reducirlo. Mohammed fue capturado en Pakistán en 2003 y permanece en Guantánamo desde 2006.

La tortura complicó las pruebas del proceso

Uno de los principales obstáculos del juicio del 11-S está relacionado con el tratamiento que recibieron los detenidos antes de llegar a Guantánamo.

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos documentó que Mohammed fue sometido a waterboarding, una técnica que simula el ahogamiento, durante el programa de interrogatorios de la CIA.

Esto abrió una disputa jurídica sobre qué declaraciones y evidencias pueden utilizarse si fueron obtenidas durante o después de interrogatorios coercitivos. Las controversias sobre la admisibilidad de las pruebas explican parte de las décadas de retrasos.

Un acuerdo pudo evitar la pena de muerte

El proceso tuvo otro giro en 2024. Mohammed y dos coacusados alcanzaron acuerdos para declararse culpables a cambio de eliminar la posibilidad de recibir la pena de muerte y enfrentar, en cambio, cadena perpetua.

Lloyd Austin, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, intentó retirar esos acuerdos. La decisión abrió otra batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Mohammed y otros acusados solicitaron en junio de 2026 que el máximo tribunal estadounidense revise la controversia.

¿Qué pasará en el juicio de 2028?

El caso no será resuelto por un tribunal federal ordinario, sino por una comisión militar en Guantánamo. El proceso comenzará con la selección de un panel de integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplirá una función semejante a la de un jurado.

Después llegarán los alegatos, la presentación de pruebas y los argumentos de la Fiscalía y la defensa. Si existen condenas, se abrirá posteriormente la fase para determinar las penas, incluida la posibilidad de la pena de muerte.

La fecha del 5 de junio de 2028 todavía puede modificarse. Antes deberán resolverse las controversias pendientes sobre las pruebas y otros asuntos judiciales que han acompañado durante más de dos décadas al proceso por los ataques del 11-S.

Preguntas frecuentes sobre el juicio por los ataques del 11-S:

❓ ¿Cuándo comenzará el juicio por los ataques del 11-S? El inicio del juicio está previsto para el 5 de junio de 2028 en Guantánamo.

La fecha fue establecida por el juez militar Michael Schrama. El proceso comenzaría casi 27 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, aunque todavía puede modificarse debido a controversias judiciales pendientes. ❓ ¿Quiénes serán juzgados por los atentados del 11-S? Cuatro acusados enfrentarán el proceso, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed.

Además de Mohammed, señalado como el principal arquitecto del plan, serán procesados Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali —conocido como Ammar al-Baluchi— y Mustafa al-Hawsawi. La acusación los vincula con tareas de planificación, financiación o apoyo logístico. ❓ ¿Por qué el juicio ha tardado tantos años? Las disputas sobre las pruebas y el tratamiento recibido por los detenidos han provocado extensos retrasos.

Uno de los principales problemas jurídicos está relacionado con los interrogatorios coercitivos realizados antes de que los acusados llegaran a Guantánamo. En el caso de Khalid Sheikh Mohammed, se documentó el uso de waterboarding, lo que abrió controversias sobre qué declaraciones y evidencias pueden admitirse. ❓ ¿Khalid Sheikh Mohammed podría recibir la pena de muerte? Sí, la pena de muerte continúa entre las posibilidades mencionadas para el proceso.

En 2024, Mohammed y dos coacusados alcanzaron acuerdos para declararse culpables a cambio de eliminar esa posibilidad y enfrentar cadena perpetua. La controversia sobre esos acuerdos derivó posteriormente en otra batalla judicial. ❓ ¿Cómo funcionará el juicio en Guantánamo? El caso será tratado por una comisión militar y no por un tribunal federal ordinario.

El proceso contempla la selección de un panel integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, con una función similar a la de un jurado. Posteriormente se desarrollarán los alegatos, presentación de pruebas y argumentos de Fiscalía y defensa. Si existen condenas, se abrirá la etapa para determinar las penas.

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