Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias. La denuncia incluye supuestos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Los hechos habrían ocurrido en 2021, en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

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El magistrado Antonio Piña consideró que el relato de las denunciantes y las pruebas aportadas permiten iniciar un procedimiento judicial. Sin embargo, aclaró que esta decisión no representa una valoración sobre la credibilidad de las acusaciones, informó EFE.

Julio Iglesias enfrenta una investigación por presunta agresión sexual

Las denunciantes, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, aseguran que sufrieron situaciones de acoso y presuntas agresiones sexuales continuas mientras trabajaban para el cantante.

La querella también recoge supuestas lesiones y vejaciones. Una de las exempleadas afirmó que debía someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.

Entre las pruebas presentadas constan fotografías de hematomas y marcas en el cuerpo, además de conversaciones. Según el auto judicial, estos elementos constituyen indicios suficientes para iniciar la investigación, señaló EFE.

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Juez admite la querella, pero descarta dos delitos

El magistrado aceptó investigar los supuestos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Sin embargo, rechazó la querella en lo relacionado con trata de personas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía había considerado inicialmente que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar los hechos. Por ello, las exempleadas acudieron directamente a la Audiencia Nacional.

Investigación plantea dificultades procesales

El juez también advirtió posibles omisiones en el relato de las denunciantes. Señaló que la querella no incluye a dos administradoras de las propiedades, quienes también habrían participado en algunos hechos denunciados.

Esta circunstancia podría generar dificultades durante el procedimiento, según EFE. Pese a ello, el magistrado determinó que esos problemas no impiden admitir la querella e iniciar las diligencias judiciales.

Con información de EFE

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