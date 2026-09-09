Joven de 20 años murió tras participar en la Maratón Medellín 2026

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Juliana Ávila Saouda, de 20 años, falleció después de sufrir complicaciones cardíacas durante la Maratón Medellín 2026. La joven había llegado desde Bogotá para participar en la prueba de 21 kilómetros de este domingo, 6 de septiembre de 2026.

Durante el recorrido presentó una afección cardíaca y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital General de Medellín. Según informó El Colombiano, su estado de salud era crítico y sufrió tres paros cardíacos que requirieron maniobras de reanimación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la joven permaneció bajo atención médica. “Juliana de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades”, señaló el mandatario. Finalmente, falleció hacia las 18:30 de la tarde del lunes, 7 de septiembre de 2026.

Condolencias por la muerte de la joven en Medellín

La noticia generó mensajes de solidaridad hacia la familia de Juliana. El concejal Alejandro de Bedout expresó sus condolencias durante la sesión del Concejo de Medellín. Además, los concejales realizaron un minuto de silencio en su memoria.

Los organizadores de la Maratón Medellín también lamentaron lo ocurrido. “Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos”, señalaron en un comunicado.

Juliana era estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes y egresada del colegio Anglo Colombiano, en Bogotá. También fue capitana del equipo de baloncesto de esa institución y recibió reconocimientos académicos.

Juliana Ávila era aficionada al deporte

La joven había participado en diferentes competencias deportivas en Colombia y otros países. Entre ellas estuvieron la Carrera Allianz 15K, la Carrera de la Mujer en Madrid y la Carrera por los Héroes.

Juliana era novia de Julián Restrepo Céspedes, hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano. El Colombiano informó que la joven también había visitado Medellín durante la Feria de las Flores.

De Bedout recordó que Juliana quedó impresionada con la ciudad y sus tradiciones. “Era una mujer increíble y amorosa”, manifestó el concejal, según El Colombiano.

La muerte de Juliana se suma a otros tres fallecimientos registrados en la Maratón Medellín durante los últimos ocho años. Los casos anteriores ocurrieron en 2018, 2022 y 2024, también durante pruebas de 21 kilómetros.

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